聶德權FB再澄清《粵大灣區計劃》非香港規劃　感受到市民不信政府

廣東省政府近日公布《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》，包括實施「社會信用體系」及與香港合作推動深港西部快速軌道的論證和規劃建設，引起本港部分市民憂慮。政制及內地事務局局長聶德權一連兩日於Facebook就《計劃》澄清，指有關計劃「是廣東省政府的計劃，不是香港特區政府的計劃」，與粵政府劃清界線。他表示，使部分建議需要香港配合，亦必須雙方同意才可以落實，並說感受到大家對大灣區的擔心和對政府的不信任。

聶德權在FB上載他看着昨日澄清「社會信用體系」不會用於香港的帖文。（聶德權FB圖片）

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廣東省7月5日發布《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》，當中提及實施「社會信用體系」，實施黑名單制度。聶德權昨日（9日）於FB高調澄清「絕無此事」，又指「社會信用體系絕不會在香港實施」。政府新聞處發隨後發稿，同樣澄清絕無此事。

事隔一日，傳媒報道《計劃》包括與香港合作推動深港西部快速軌道的論證和規劃建設，由於這項本已「壽終正寢」的工程料費千億，再次引起社會熱議。聶德權於今晚7時許於FB發文，稱網上廣泛流傳的《行動計劃》是廣東省政府的計劃，不是香港特區政府的計劃。行動計劃中的措施，主要覆蓋廣東省九市，即使部分建議需要香港配合，亦必須雙方同意才可以落實。

聶德權又指，昨天（9日）的帖文是他開設Facebook Page以來，最多瀏覽量、留言及分享的一個帖文，足以反映大家對大灣區的關注或擔心，他感受到大家對政府的不信任。

他強調粵港澳大灣區發展，需符合兩大原則，包括任何措施都必須符合一國兩制的原則及任何措施都必須是互惠互利，即是說特區政府推出的所有措施，都必定要符合香港的整體利益。

聶德權昨於FB緊急澄清粵政府提出的大灣區「社會信用體系」制度不適用於香港。（聶德權FB圖片）

聶德權今日FB帖文全文

【長文慎入】

昨天的帖文是我開設Facebook Page以來，最多view、最多comment、最多share的一個，足以反映大家對大灣區的關注(或者擔心)，我亦感受到大家對政府的不信。如果大家還有些少耐性，就讓我解釋幾句。

大灣區由廣東省九個城市，加上香港和澳門兩個特別行政區組成。無錯，這是「粵港澳」大灣區，不是「粵港」，不是「粵澳」，是「粵港澳」。

那麼，為何有些措施，又不在香港實施呢？

或許大家都知道，大灣區有一份中央頒布的《規劃綱要》，提出大灣區的發展方向，粵、港、澳三地政府按著這個方向，各自研究有甚麼具體措施可以落實。當中要合作推行的，就要雙方、三方甚至連同中央部委一起磋商。

網上廣泛流傳的《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃》是廣東省政府的計劃，不是香港特區政府的計劃。行動計劃中的措施，主要覆蓋廣東省九市，即使部分建議需要香港配合，亦必須雙方同意才可以落實。

如果大家有興趣，可以親自到廣東省政府的網站，看看廣東省的計劃：

http://www.gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_2530521.html

粵港澳大灣區發展，其中兩個重要的原則是：一、任何措施都必須符合「一國兩制」的原則，二、任何措施都必須是互惠互利，即是說特區政府推出的所有措施，都必定要符合香港的整體利益。

如果你對大灣區發展有意見，無論贊成抑或反對，最緊要話我知！