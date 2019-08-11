【港島東遊行】家長攜女兒集會　批政府造成現局面　憂下一代前景

政府修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，地區遊行「遍地開花」持續不斷。有市民原定今（11日）在港島東發起遊行，惟遭警方反對，僅批准在維園集會。 直至下午兩時半，現場約有數千名市民參加集會。本身在北角居住的陳先生帶同6歲女兒參與集會，稱要強烈譴責上周日在北角發生的白衣人襲擊事件。他批評現時局面是政府一手造成，坦言對下一代前景感擔憂，亦擔心年輕人會受傷。他又稱，不擔心白衣人今天會出動，認為他們「不至於咁過份」。

參與集會的黃女士批評造成當前局面，責任在於政府，認為若林鄭當初開頭語氣不是如此強硬，可能已經解決問題。（吳倬安攝）

對於上周日在北角發生的白衣人襲擊事件，陳生怒斥：「居然可以有白衫人打我哋啲細路，警方居然可以四個鐘頭先到，呢個完全不能接受，覺得好憤怒，無可能係咁，警方話要嚴正執法，咁點解四個鐘先出現。」陳先生又指，最後有傳媒報道，揭發北角警察根本無被包圍，「白衣人事件發生咗，啲示威者先到北角，你（警方）當我哋香港人傻㗎？點解用不合理時間（四小時）先處理，警方、政府應該好好反省。」

陳先生育有下一代，他坦言對下一代的前景感擔憂，批評現時局面是政府一手造成，又慨嘆：「我自己呢兩月瞓得好差，睇住電視、新聞、好擔心年輕人，驚佢哋繼續受傷。」不過他不太擔心白衣人出動，認為白衣人「不至於咁過份」。

黃女士指，今日出席集會為表達對政府的不滿，她批評造成當前局面，責任在於政府，認為若林鄭當初開頭語氣不是如此強硬，可能已經解決問題。對於警方多次拒准不反對通知書，她認為反映政府「好驚巿民」。她又表示對年輕人受傷和被捕感心痛，「佢哋有理想、想堅持，我哋作為中年人都會支持。」

陳先生指，721被捕的白衣人僅被控非法集結，至今仍未被落案；但728西環衝突被捕的年輕人竟被控暴動罪，翌日即提堂，反映警方是選擇性執法。（吳倬安攝）

市民批政府打壓集會自由

27歲的陳先生任職核數工作，他表示在反修例運動之初，他未有太大關注，但當看到7月21日在元朗發生襲擊事件，猶如屍殺列車，令他不得不出來發聲。他批評政府打壓巿民的集會自由，又對巿民訴求冷回應。他又直指對警方完全失信心，指721被捕的白衣人僅被控非法集結，至今仍未被落案，但728西環衝突被捕的年輕人竟被控暴動罪，翌日即提堂，反映警方是選擇性執法。

升讀中六的陳同學表示，參與集會是因香港出現很多不公義，「很多事情不再分是非黑白，警察同黑社會合作，我哋有責任表達不滿。」他強調示威、遊行是港人權利，因社會對政府不滿才有示威，不批不反對通知書，不代表民憤可平息。