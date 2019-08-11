【港島東遊行】福建人現身撐警呼加油　北角英皇道全晚火頭四起

北角英皇道入夜後氣氛緊張，現場狀況混亂。有市民報稱拍攝時被襲，亦有女社區主任被警方拘捕。晚上9時左右，突然有大量疑似福建籍人士現身聚集，並高呼「警察加油」、「舉黑旗」，又高舉中國國旗，在現場引起一陣起哄。

城市花園社區主任仇栩欣於北角被警方拘捕。（林振華攝）

今日北角傳出有福建人聚集，並警告示威者如在當區出現會「自衛」，令人擔心有激烈衝突發生。記者現場所見，夜晚九時後，當區氣氛變得緊張。僑冠大廈對出，有一班白衣人離開，有示威者上前指責他們。之後警方介入，嘗試區隔兩班人士，混亂中將示威者人群中一名女子拘捕，但暫未知拘捕原因。

白衣女士被捕時不斷尖叫

白衣女士被拘捕時，不斷尖叫，並要求由女警處理拘捕，以及要求召喚救護車。拘捕她的男警員將她的手拗後，另一名男警就手執警棍指向她，並稱搜身才要女警，拘捕可由男警員負責。之後警員將白衣女子抽起帶走。在場的市民見狀不停指罵警方。現時消息指，白衣女子為北角社區主任仇栩欣，但目前未能確定。

有市民報稱拍攝時被襲

另外附近亦有市民報稱被人襲擊。據了解，該名市民於北角以手機拍攝時，有另一名男子問他是否記者，市民否認，男子上前搶他的電話及推撞，之後警方介入分隔二人，並要求事主認人。事主之後決定不報案，警方於是將施襲者放行。而鄭松泰議員助理亦在現場，警方一度向他搜身，要求他翻出隨身背包的物品，隨後放行。