【逃犯條例】《經濟學人》指中國如出動解放軍　傷及香港根本

香港反修例運動再度成為《經濟學人》（The Economist）雜誌的封面故事（分別是6月15日及8月10日出版）。隨着示威已持續多周，輿論愈來愈多有關中國派出解放軍鎮壓示威的聲音出現。雜誌在分析中指出，從這場從反對《逃犯條例》修訂開始的運動，演化成六四事件後異見人士對中國最大的挑戰。但如中國出動解放軍鎮壓，中國及香港都將深受其害。

《經濟學人》最新一期封面故事以《它將會怎樣結束？在香港利害攸關的什麼？》（How will this end? What's at stake in Hong Kong）為題，指出1989年六四天安門事件，改變政權與國內以及世界的關係，而即使是它對香港的介入遠不及當年的暴力，都可能會引起廣泛的迴響。

《經濟學人》分析，香港的本地生產總值（GDP）佔中國整體雖已較1997年主權移交時小得多，但很多中國企業依賴香港的股市募資、香港的跨境銀行借貸在過去20年增加逾1倍，此外，以香港為全球總部的跨國企業數量已增加三分二。一旦中國解放軍出現在香港，將會令一切結束。

《經濟學人》8月10日的封面。（《經濟學人》網站截圖）

會危及中港穩定繁榮

《經濟學人》在報道中指出，如果中國真的派出解放軍來港，香港的穩定和繁榮都會被押上去。

文中指出，美國的政客屆時肯定會吵着對中國進行更多制裁。美國國會跨黨派議員已在6月13日提出《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），它要求華府重新審視香港自治程度，評估美國現時給予香港的經貿待遇，並設立懲罰機制。倘若美國真的不再將香港與中國視為分開獨立關稅區，中國會予以反擊。這個情況對於貿易糾紛尚未有平息跡象中、美來說，顯然不是好事。

《經濟學人》的分析認為，這些情況都不是不能避免的，中國自1989年以來已變得更成熟、更有權力、更有信心以及更明白到其在香港穩定繁榮中所扮演的角色。但肯定的是，中國跟30年前一樣，對掌控權力維持同樣的決心，「不過香港不是天安門廣場，2019年也不是1989年，以軍隊平息示威不會促進中國的穩定與繁榮，只會危害它們。」

（經濟學人）