【港島東遊行】被指扮示威者拉人　回答記者追問：用專業知識衡量

防暴警員於晚上十時許向在銅鑼灣的示威者推進，據現場消息指，當時防暴警察上前拘捕示威者，惟有數名全身黑衣、戴口罩的人士未被拘捕，更有一名頭戴黃色頭盔、全身黑衣人士將一位示威者按壓在地上，隨即引起在場人士猜疑有警方混入示威群中。 記者追問一名全身黑衣、戴有黑口罩、黑帽的人士，他未有回應記者提問，手中則持對講機，大叫「帶人走」、「繼續帶人走」，最終該人士在多名防暴警員保護下離開。其後再有記者追問該人士是否警員，他向記者說：「你記者嚟㗎嘛，用下你嘅專業知識」、「唔係嚟問下我、自己衡量下」，然後登上旅遊車。

事發在晚上十時許，警員在銅鑼灣波斯富街與軒尼詩道交界向示威者推進，當時有數位身穿黑衣、戴黑色口罩和「豬嘴」、手持黑色短棍的人士，混在示威者中。不足一分鐘，隨即有速龍突然跑出來拘捕示威者，該數名穿黑衣人士亦被截停，惟警員用鐳射筆向他們照射幾後下即獲放行。

在場記者隨即向警員詢問，該數名穿黑衣人士是何身份，其中一位被懷疑是警員的黑衣人士突然大叫：「記者過嚟慢慢問。」當記者向他詢問，並要求他出示委任證時，他卻未有回應，僅用手中的對講機不斷大叫「帶人走」、「繼續帶人走」。該穿黑衣人士亦有佩戴耳機，但一直沒有回應記者的提問。最後該人士由大批防暴警察保護下離去，其後再有記者當面問該人士是否警員，他向記者稱「你記者嚟㗎嘛，用下你嘅專業知識」、「唔係嚟問下我、自己衝量下」，然後登上旅遊車。

被懷疑警員的人士一度用手中對講機大叫「帶人走」、「繼續帶人走」，惟他一直沒有回應記者任何提問，最後要由大批防暴警察保護下離去。（盧翊銘攝）

有男示威者稱，當時打算在電車路上換衫，預備離開現場，突然有十多名身型魁梧、與示威者同樣打扮的黑衣人，追打其他示威者，示威者以為他們是黑幫，打算與他們決一死戰，惟打鬥十多秒，即有速龍小隊從四方湧入拘捕示威者，他的背包一度被速龍扯走，其後這些黑衣人被速龍截停，他們揮動雷射筆後獲放走。