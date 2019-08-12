【811衝突】中聯辦嚴厲譴責　「香港將滑向無底深淵」

昨日（11日）深水埗、尖沙咀、銅鑼灣、葵涌、太古等地都有游擊式示威行動，香港中聯辦負責人今（12日）發表聲明，嚴厲譴責香港極少數暴力違法分子採取的極端暴力行徑，形容如任由恐怖暴行蔓延，「香港將滑向無底深淵」。

（資料圖片/盧翊銘攝）

聲明內容提及昨日在香港多區發生了違法暴力襲擊，指有極少數激進暴力分子使用了大量具有高殺傷性的武器，包括向警署投擲汽油彈，導致值勤警員嚴重燒傷，以及使用大口徑強力射擊裝置襲擊警署。中聯辦重申堅定支持特區政府和香港警隊止暴制亂、恢覆秩序，共同維護香港法治和社會安全。

中聯辦負責人嚴正指出，世界上任何一個地方，都絕對不能容忍令人發指的極端暴行，「如果任由恐怖暴行蔓延，香港將滑向無底深淵」。中聯辦對在襲擊中受傷的警員表示深切慰問，對香港警隊在處理連串違法暴力事件時堅守崗位、忠誠履職、專業克制和嚴正果斷執法表示由衷敬佩和致以崇高敬意，並對全體警隊的家人親友長時間來的默默支持、忍辱負重表達誠摯問候。

負責人強調，當前香港廣大市民最迫切的願望就是盡快止暴制亂，使香港社會回覆穩定安寧，強調全社會都要堅定支持特區政府和香港警方依法嚴懲暴力犯罪分子，以實際行動共同維護自己的家園，共同維護香港「一國兩制」的美好明天。