【逃犯條例】六議員赴美交流料談風波　李慧琼、廖長江未隨行

民主派議員郭榮鏗、楊岳橋、葉健源、涂謹申及建制派議員葉劉淑儀和鍾國斌，將於本月19至22日赴美與美國國會議員會面。 葉健源表示，將與民主、共和兩黨和參眾兩院的議員交流，預料屆時會談及港美關係、中美貿易戰以及近日反對《逃犯修例》修訂的風波。

郭營鏗訪紐約大律師公會 楊岳橋與人權組織會面

另公民黨郭榮鏗和楊岳橋會在交流活動前，赴紐約會見當地的政界、商界和法律界人士，講述香港現時最新情況，他們強調會向外國講述事實基礎。其中他們會到訪華爾街部分的大銀行機構，而郭榮鏗會與紐約大律師公會主席會面，楊岳橋則會與人權組織會面。

郭榮鏗表示，美國跨黨派國會議員會在9月提出《香港人權與民主法》草案。他指，若有關法案通過後，將制裁有份破壞香港人權的人士，包括拒絕他們旅行入境和限制所有美國公司不能與其有業務交往。

楊岳橋認為，近日反修例風波中，「警方的濫權行為令人感震驚」，相信國際社會希望了解更多的細節。

6名立法會議員將會到美國，與美國國會議員交流，公民黨郭榮鏗（中）將與紐約大律師公會主席會面。（羅家晴攝）

葉劉淑儀、鍾國斌均赴美 李慧琼、廖長江拒絕

被問到會否擔心被指勾結外國勢力，楊岳橋稱，這次交流活動各邀請四位民主派和建制派議員，惟民聯辦李慧琼和廖長江拒絕岀席。他稱當建制派批評外國偏聽的同時，建制派卻放棄到訪外國的機會，楊質疑他們為何不到訪美國為特首鄭月娥、警方等保駕護航。

李慧琼透過助理回覆，指鑑於近日香港政治形勢，決定留港集中處理香港事務。而廖長江則表示另有公務在身。