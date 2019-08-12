【8.11衝突】民主派批警「濫暴」　質疑「卧底警」有否煽惑示威者

今日（12日）一眾民主派議員召開記者會，回應昨日警方的執法及清場行動。一眾泛民議員齊聲斥責警方射傷一名在場女士的右眼，並有警員假扮示威者，「近距離射擊示威者」等行為。 港澳辦指香港有恐怖主義苗頭，毛孟靜形容是轉移視線，因為警方假扮示威者，有現場製造混亂的嫌疑，是「水洗都唔清」。

毛孟靜：近距離射擊違反國際標準

毛孟靜批評，新上任的警務處副處長劉業強「新官上場三把火」，但這把火卻將警隊公信力燒毀。她續斥警隊昨日犯下三宗罪，其一是「欺凌市民」尤其弱質女性，其二是在葵芳站這類密封空間「肆意放催淚彈」，以及太古近距離「行刑式」射擊示威者，違反國際警隊執法標準，其三是假扮示威者並進行拘捕。

毛補充，外國警隊也會派遣臥底，但只會針對黑幫或販毒集團，又指責特首林鄭月娥「匿喺港澳辦、警察背後」，不必問責。

林卓廷質疑便衣警有否煽惑示威者行動

民主黨林卓廷指，昨日有便衣警制伏示威者，他質疑警方的便衣警員於整個運動中扮演有何角色，有無煽惑或參與其中。他補充，如果警員是以臥底身份在場，程序上需要由律政司向該臥底警員批准刑事檢控豁免權，而臥底參與行動的時間及可能觸犯法例的範圍亦有清晰指引，但臥底警員不能鼓勵他人作違法事情，只能跟隨。

林質疑這些混入示威者的警員有多大程度上參與及煽動違法行為。而如果該警員以便衣警員身份在場，亦需要在執勤如制伏示威者時出示委任證，林表示警方需要作出交代。

他亦質疑昨日警方近距離射擊，在地鐵站內發射催淚彈及在尖沙嘴射傷一女子右眼等行為是使用了過份武力。

8月11日警方在太古站扶手電梯推跌示威者，郭家麒斥有機會造成人踩人。（資料圖片）

郭家麒斥警方的執法手段「等同謀殺」。郭稱，警方在太古站長樓梯推跌示威者，有機會造成人踩人， 甚至導致頭部或頸部受傷， 嚴重者會致死。而在室內發射有毒的催淚煙，有機會構成市民永久傷害，尤其有長期病患的市民，而有毒物質會停留在通風系統。街工梁耀忠稱，昨日有同事與示威者一同在尖沙嘴上車，中途有示威者稱到葵芳下車，但示威者步出站外時卻發現警方已經佈防，警方也立刻發射催淚彈迫示威者退回站內，催淚煙更飄上到月台，令普通乘車市民受影響。梁表示葵芳人口稠密，樓宇密集，發射催淚彈會令居民尤其老人家受影響。

多名民主派立法會議員譴責8月11日警方在多處使用過度武力，形容濫用暴力等同謀殺。（劉錦華攝）

新民主同盟范國威指，警方現時造成有實無名的宵禁，是想造成震懾效果。范懷疑由6月9日起，警方已經假扮示威者，在示威前線製造危險衝突及混亂，繼而有藉口提高鎮壓武力，而此造法更是針對沒有大台的新社運形態，令前線示威者互不信任。