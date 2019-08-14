【機場集會】旅議會：120旅行團受影響　示威令營業額大跌

機場連續兩日發生大型遊行集會行動，昨晚（13日）更一度引發衝突。機管局今（14日）早表示，已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地，故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。 旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，過去兩日的機場集會示威活動，導致120個抵港和離港的旅行團受影響，部分短線團已取消，餘下的則需要延遲出發。陳張樂怡稱，與去年同期比較，出境團營業額較去年同期跌一成半，入境旅行團更跌五成。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，過去兩日的機場集會示威活動，導致120個抵港和離港的旅行團受影響，部分短線團已取消，餘下的則需要延遲出發。（資料圖片/洪嘉徽攝）

陳張樂怡於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，根據旅議會指引，若旅行團因逼不得已的原因取消，旅客可獲退回部分團費，但有機會需支付航空公司的退票費或旅行社的手續費。她又指，七、八月是旅遊旺季，但受近來示威活動影響，與去年同期比較，出境團營業額較去年同期跌一成半，入境旅行團更跌五成。

她認為示威活動影響比起中美貿易戰更大，因外地旅客示威活動有激烈場面擔心安全。對於機管局已取得臨時禁制令禁止干擾機場正常使用，她期望今日旅行團能順利出發，又指過去兩日示威活動已造成影響，只希望情況不會惡化。