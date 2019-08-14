【政壇諸事町】傳林鄭舊部屬鄭偉源接任新聞處處長　朱曼鈴將調職

政府修訂《逃犯條例》引起極大風波，特首林鄭月娥早前表明會改革管治風格，雖然未有任何問責官員需離職，但政府內部就出現人事調動。據消息指，現任首長級第六級（D6）的新聞處處長朱曼鈴將調至其他崗位，處長一職由林鄭舊部屬、現任D4的教育局副秘書長鄭偉源升任。

鄭偉源（中）早在1989年已加入政府，曾擔任香港駐台經貿文辦主任。（台北市香港商業協會網站）

朱曼鈴為前特首曾蔭權的愛將，早在1988年已加入政務職系，曾於多個政府部門任職，直至在2012年出任駐京辦主任，及後在2014年出任旅遊事務專員，到去年2月與黃智祖交換職務，擔任政府新聞處處長。

擔任新聞處處長一年半，有傳朱曼鈴即將調至其他崗位，較政務官起碼3至4年才調動有異，惟其前任黃智祖亦只是擔任政府新聞處處長一職約1年7個月。其職位會由林鄭舊部屬鄭偉源（Rex）頂上。鄭偉源早在1989年已加入政府，曾擔任香港駐台經貿文辦主任，他與林鄭早在8年前已結下緣分，2011年中鄭偉源由駐粵辦主任轉當發展局副秘書長，主管樓宇安全及市區更新等工作，曾於2012年4月出席港台節目《城市論壇》，強調當局會依法辦事，不會考慮以特赦方式處理新界村屋僭建物；而林鄭則是發展局局長，當時同樣強硬對付僭建村屋。

有曾與Rex合作的人，稱對方「積極、圓滑、有禮」。