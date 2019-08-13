【811衝突】民主派批林鄭倒果為因　胡志偉斥依賴警隊作管治手段

特首林鄭月娥今早（13日）出席行政會議前見記者，呼籲外界要制止暴力，展開真誠對話，不要把香港推上一條不歸路，又稱對在示威衝突中受傷的人士感到痛心，祝他們能早日康復，而她在方便時也樂意探望眼部受傷的少女。 民主派會議召集人毛孟靜批評，林鄭月娥的說法是倒果為因，正是由於政府一直拒絕對話，才造成今日的結果，而她祝該位眼睛受傷的少女「早日康復」的說法更是令人反感；民主黨主席胡志偉則指，林鄭沒有反省自己在修例風波中失去的公信力，反而依賴武裝力量、警隊作為最後管治手段。

民主黨主席胡志偉(左二)批評，林鄭月娥沒有自省自己在修例風波中失去的公信力和管治香港的認受性。（彭詩毅攝）

毛孟靜引述林鄭月娥說待事件平靜後，大家可展開真誠對話，但她認為，正因為由於政府沒有與市民對話，才造成今日的局面，批評林鄭的說法是倒果為因。她又斥責，林鄭月娥無視警察暴力問題，總的來說就是「有關警察的問題唔關我事」，講法猶如警方就好像司法系統般獨立，特首「無say」，反問林鄭是否玩弄香港人。

至於記者多次提問，林鄭月娥對撤回修例有否自主權，毛孟靜指林鄭對此「打死唔答」，然後堅持說自己已回答有關問題，她的解讀是反映現時管治香港的是北京。

民主黨主席胡志偉表示，林鄭月娥在修例風波後，完全沒有自省自己在這件風波中已失去所有的公信力和認受性，卻依賴武裝力量、警隊作為她最後的管治手段，認為香港社會在林鄭這種管治態度中玉石俱焚。他又批評，林鄭把所有問題歸咎於示威者，但卻沒有對警隊過分使用武力予以譴責或呼籲約束，而是與港澳辦聲明一脈相承，讓警隊鎮壓香港。胡志偉呼籲，問責官員應拿出政治良心，辭職明志。