【機場集會】不認同阻礙登機　毛孟靜強調不割席：示威者已知有錯

有示威者昨日(14日)在機場集會中阻礙旅客登機引起旅客不滿，晚上亦有示威者包圍以及用索帶綁起兩名內地男子，當中一人被懷疑是內地公安，另一人其後被證實是《環球時報》記者。 民主派會議召集人毛孟靜不認同示威者阻礙旅客登機的行為，表示示威者行為明顯不能達到其目的，但認為示威者理解自己行為有錯，亦有致歉行為，民主派議員接受他們的做法。毛孟靜強調，不會隨便提割席，指出示威者有錯是「是其是，非其非。」

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民主派會議召集人毛孟靜表示，見到示威者在網上發出道歉聲明，亦有人在機場首次致歉標語鞠躬，民主派議員接受他們的做法。毛指自從警方承認有警員假扮示威者行，大家可以理解機場內示威者的緊張焦慮、猜疑、精神崩緊的狀態非常明顯。「他們也承認自己昨天反應過敏，希望不會再有下次。」

毛孟靜提醒，香港現時處於危急狀態，不單是政治訴求上，亦進入人道危機的狀態，「不可能給予藉口令人感覺自己與他們同樣做出不適合的行為。」她不認同示威者阻礙旅客上機的行為，比喻指如同自己家中有事希望街外人幫忙，但街外人是與事件無關，但認為示威者已經自己理解行為有錯。

她又表示，對於昨日機場發生的行為，民主派議員未能掌握清晰細節，「當中有沒有被煽動的情況，或者人群當中有否牽涉煽動者都未清楚，細節我們不再評述。」

毛孟靜直指示威者行為錯誤，被問到會否被認為是與反修例示威者割席，「唔係，唔可以隨便話割席。是其是，非其非。」毛孟靜表示示威者行為明顯不能達到其目的，「你係錯，佢哋自己都承認係錯，呢個係非常重要。」又指不會認為年輕人做什麼都可以，如果對方做錯一定會指出來。

她又呼籲年輕人提高警覺，雖理解他們眼見有其他示威者被射眼、遭按地爆牙的情況，會有以眼還眼的心態，但提醒他們要想清楚自己的定位和需要付出的代價。

立法會會計界議員梁繼昌指，機管局已取得臨時禁制令，所有示威活動只能在接機大堂內指定地區進行，提醒示威者進行任何活動時倘若違反臨時禁制令可能會被起訴藐視法庭。