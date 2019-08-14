【逃犯條例】林鄭與建制派G6會面　謝偉銓倡變革政府管治及政策

特首林鄭月娥本周起陸續與政黨及立法會議員會面，就《施政報告》諮詢意見。她今午（14日）與建制派G6「六人組」會面，其中建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓強調，香港一方面要從速停止暴力，恢復社會秩序、法治和穩定，另一方面政府在管治上及政策上亦須進行「變革」；保險界陳健波亦提出改革青年發展委員會、政治助理及政府公關等。

謝偉銓就特區管治、青年教育、支援中產、土地房屋、城市建設及公務員等方面，提出合共50項建議。管治方面，他認為政府必須加強與社會各界的聯繫溝通，更迅速及有效地收集民意、解釋政策和澄清誤解，具體做法包括檢討問責官員與高級公務員的分工，讓局長與副局長更多落區會見不同社群；善用網絡傳播及社交媒體；提升民政專員的收集民意職能；撥款予18區區議會改善區內環境衞生、社區醫療保健，加強監察和管理地區設施及服務等。

土地房屋方面，謝偉銓強調政府也要有變革性的新思維，包括由政府主導在未有急切需要作長遠用途的「鄉村式發展用地」及其他閒置政府用地興建過渡性房屋；資助私人業主透過改建工廈及在農地、棕地上興建過渡性房屋；引入「只租不賣」私人住宅用地；提高及放寬部分新界及九龍地區的地積比限制；以「先到先得」及「可轉移」方式，善用現有容許發展的剩餘地積比；加快簡化審批程序等。

他又提出，因應暴力衝突升級及中美貿易戰升溫，支持政府推出更多短期紓困措施，支援無辜受影響的市民及各行各業，但強調有關措施不可忽略中產，具體建議包括透過行政措施及修訂尚未恢復二讀的《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，將2018/19年度的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅寬免上限，由原定的2萬元提升至3萬元；將餘下季度的差餉寬免上限，由每季1,500元調高至2,500元；放寛交通費補貼計劃，包括降低可獲補貼門檻、調高補貼比率及每月補貼上限；資助首置人士的全部或部分按揭保險費用，令有穩定供款能力、但無法支付巨額首期的年輕中產及專業人士也有機會「上車」；增設租金開支免稅額；增設子女教育開支免稅額；豁免各類商業牌費及收費，尤其是深受暴力衝擊影響的旅遊、零售、飲食、運輸和建造業；向政府的外判保安、清潔及物業管理業公司員工放發一次性辛勞津貼。

謝偉銓（左）就特區管治、青年教育、支援中產、土地房屋、城市建設及公務員等方面，提出合共50項建議。（謝偉銓提供）

陳健波則指，今次修訂逃犯條例風波，除了凸顯出青年對政治的不滿外，不少分析都指出，還具有更深層次的原因，包括青年人無力置業及缺乏上進機會。他提出開宗明義以發展新加坡公共房屋模式為政策目標，訂出具體的方向及時間表，並制訂具體的宣傳策略，清楚向市民解釋，以便爭取民心支持。他認為有了市民的認同後，政府覓地就會更順利，市民明白到「明日大嶼」等覓地計劃關乎全港市民的居住權益，就會有更多人支持。

他又建議成立一個大型青年平台，或將青年發展委員會重整，成為一個可以廣泛討論青年以至時事問題的討論平台，吸納更多青年意見領袖加入；制定以開創青年職位為目標的經濟政策，如吸引外資企業來港，只要相關企業聘用一定名額本地青年人，可獲得稅務或財務優惠；鼓勵國內大型企業聘用本港青年人到國內工作等。

他提出修補裂痕與民休息，考慮舉辦更多能夠凝聚市民的社區活動；建議政府聘請國際公關顧問公司，全面檢討發放消息的策略及渠道，務求能夠更純熟地利用新媒體發送消息。同時亦要檢討官員發言技巧，改變綁手綁腳式的官方語言，改用淺白易明的言語去解釋施政，讓官員能夠理直氣壯、暢所欲言；建議將政治助理提升為更高級別的政治顧問，聘用具實際政治或政治公關經驗的專門人才擔任，專責統籌一切政治相關的工作，包括議會遊說、政治分析、民意評估等，並成立機制研究及評估民意方向，以便政府可以掌握更精準的民意走勢。

陳健波直言，政府應就經濟前景不明朗做好防風措施，建議先制定協助中小企措施，當有需要時，應重新啟動專為應對金融危機的「特別信貸保證計劃」，並研究為中小企提供特別的稅務寬減。另外，建議政府預留資源，當有需要時，可以提出新一輪利民紓困的措施。

旅遊界姚思榮（右）則提議，兩個主題樂園，即迪士尼樂園及海洋公園應減價，提供港人票價特惠，以刺激內需。（姚思榮提供）

旅遊界姚思榮則提議，兩個主題樂園，即迪士尼樂園及海洋公園應減價，提供港人票價特惠，以刺激內需，他認為林鄭對此及其他民生建議都感到「幾好」，而其精神狀態亦較早前好。他又提出退還2018-2019年度已收取及豁免2019-2020年度旅行社牌照費、旅遊業議會（TIC）會費、酒店、食肆牌照費、觀光船檢船費、註冊費等，豁免導遊、領隊旅遊業議會（TIC）的証件費用；為資金困難的中小微旅行社提供免息貸款支援，豁免中小企融資擔保計劃手續費，並簡化相關申請手續等。

另外，他建議繼續增加旅發局額外撥款，加強對外宣傳重建香港好客形象；撥款包括補貼旅行社、景點、酒店、交通等持份者對外進行聯合推廣；繼續為會議獎勵旅遊增加補貼；提供補貼，與大灣區城市聯合，向海外推廣一程多站旅遊等。

姚思榮又提出額外提供5000元一次性紓困措施，補貼僱主及僱員用於強積金供款費用；全面檢討青年及教育政策，樹立正確的人生價值觀和增加對國家概念的認知； 認真檢視土地專責小組各項建議，打破傳統條條框框縛束，用新思維包括發展鄉郊私人用地，在東大嶼規劃未完成前，為香港未來尋覓可持續發展的土地，解決市民居住需要；為減少民怨，增加更多一次性的福利措施，如差餉、減免入息稅、增加綜緩等。