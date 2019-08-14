【逃犯條例】網民自發到何君堯辦事處「路祭」　約20人到場

今日為農曆七月十四日盂蘭節，有網民發起到建制派立法會議員、屯門區議員何君堯位於其樂翠選區的區議員辦事處進行「路祭」活動，拜奈其先母李趣寬，「以免冤魂不散」，並呼籲參加者自攜祭品。約20名市民帶同溪錢、化寶爐及何君堯和其母親的黑白照，於現場燒衣及三鞠躬，並且將溪錢貼在其辦事處外。

有市民自攜祭品到達辦事處現場。（莊恭南攝）

直至下午3時半，開始有市民在辦事處外出現，約有20人聚集，部分人身穿黑色衣服，並自攜「祭品」。約3時半左右，何君堯的辦事處已經落閘關門，辦事處職員亦已經離去。有市民將一些溪錢、標語和何君堯的黑白相貼在其辦事處外，部分標語寫上「欠債還錢，母子團聚」等字句。

另市民亦自備燒豬，在現場燒衣。有市民稱自己是何君堯支持者，「希望何君堯一路好走，他們一家團聚」。

活動期間，有自稱街坊到場要求在場人士離開，並要求在場記者不要拍攝。在場人士稱完成燒衣儀式後才離開，惟該名街坊拒絕，指摘在場人士「放火」，雙方一度發生口角。該名街坊及後兩度向化寶爐淋水，將火種熄滅。另亦有聲稱街坊的人士將辦事處外的標語全部拆除，要求現場人士離去，並稱「認住我呀，你地呢班黃絲」。

網民上月曾發起「問候何君堯大行動」，包圍並破壞其位於荃豐中心的辦事處。（資料圖片/陳浩然攝）

何君堯被指在7月21日，白衣人無差別襲擊市民的事件中與白衣人合照，他更豎拇指稱讚對方為「英雄」，引起社會不滿。網民上月曾發起「問候何君堯大行動」，包圍並破壞其位於荃豐中心的辦事處。