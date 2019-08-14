【逃犯條例】民主黨籲前副主席羅致光「割席」　促辭勞福局局長

逃犯條例爭議持續多個月仍未完結，近月更發生多項示威，部份更演變成激烈衝突，警方與示威者的武力均升級。民主黨超過60名黨員發表公開信，呼籲前副主席、現任勞工及福利局局長羅致光辭職。

60多名黨員聯署 包括何俊仁、羅健熙、林卓廷

民主黨超過60名黨員，包括前主席何俊仁、劉慧卿，現任副主席羅健熙、立法會議員林卓廷、許智峯，及現任區議員、社區主任等，聯署發出公開信呼籲羅致光辭職下台。

他們表示，面對當前香港局勢，一群民主黨成員感到極度痛心、憤怒，又稱香港政府管治已完全失效，3司13局的管治團隊需要向市民問責下台。因此，該批民主黨黨員促請羅致光帶頭辭職明志，為當前緊急局勢寫下休止符，避免可預視到的更多傷亡。

勞工及福利局局長羅致光，是民主黨創黨黨員，曾擔任該黨副主席。（資料圖片）

指流血事件升級、警察濫捕 政府需負責

民主黨表示，6月爆發「反送中運動」至今，局勢日益惡化，又指林鄭月娥政府視民意為無物，從未回應香港人「五大訴求」，導致流血事件不斷升級。該黨又批評警察濫暴濫捕無日無之，與黑勢力關係千絲萬縷，假扮抗爭者煽動暴力，更於8月11日在葵芳港鐵站內發射催淚彈，暴打及近距離以胡椒彈射擊市民，亦涉嫌以布袋彈射擊女抗爭者臉部導致視力及臉骨嚴重受傷。

該黨認為，上述行為令人憂心六四屠城式血腥鎮壓即將降臨香港，而林鄭月娥政府需要負上最大責任。

羅致光於1990年加入民主黨的前身港同盟，並於1994年成為民主黨創黨黨員，曾擔任立法局議員及民主黨副主席。他於2017年退出民主黨加入政府，擔任勞福局局長。

上述一群民主黨成員呼籲羅致光辭去勞福局局長職務，「為香港局面打開一線生機，重拾當年追逐公義及民主的初衷，勿為中聯辦及林鄭月娥下的暴政背書」。