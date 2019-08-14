【逃犯條例】有示威者投訴警察給鹹水飲　女被捕者指控男警偷拍

警方上月在火炭工廠大廈拘捕8人，指他們涉嫌藏有攻擊性武器等，被捕者包括香港民族黨召集人陳浩天。 獲釋的陳浩天今日（14日）批評政府抹黑，感謝港人沒有與他「切割」。他又指，前線抗爭者需要休息，呼籲市民後日（16 日）到銀行全取提款，衝擊香港金融和銀行系統。

陳浩天批評政府抹黑，感謝港人沒有與他「切割」。（梁鵬威攝）

陳浩天下午見記者，交代有示威者在被捕後遇對不合理對待。他指，其中一名因上環衝突被控暴動罪的示威者，在警署「臭格」羈留期間，獲警員提供飲用水，該示威者飲過後，發現水帶鹹味，質疑為廁所水；另一名在沙田集會中因非法集結被捕的示威者，亦有類似遭遇，晚上要求要飲水和見律師，但往往被警員告知「安排緊」，他等待4小時後才獲發水，但水亦帶鹹味。

在上月火炭工廠大廈案拘捕，化名Mary的28歲女子同被拘捕。Mary指警方當時破門入屋，但沒有出示搜查令，她指警方以調查為由，不允許她見律師。Mary表示在警署內，被一名警察用私人電話偷拍，在場其他人無阻止，她要求對方講出警察號碼和姓名不果，向值日官投訴，卻獲回覆找不到該警察，Mary質疑警方包庇同僚和拍攝她的目的。