【逃犯條例】國泰航空證已解僱兩機師　其中一人涉暴動罪

香港反修訂《逃犯條例》的示威引發的7月28日中上環衝突中，其中一名被控暴動罪的為國泰航空機師。國泰航空今日（14日）證實，根據相關聘用條款，已中止了兩位機師的僱傭合約，當中一人涉司法案件，另一人則涉及於8月12日不當取用公司資訊。 據悉，涉司法案件的機師為早前被落案起訴暴動罪的廖頌賢。

國泰航空在8月14日證實解僱兩名機師，其一人為涉暴動罪的廖頌賢。（資料圖片）

國泰航空表示，根據相關聘用條款中止兩位機師的僱傭合約。其中一位正涉及司法案件，另一位則涉及運作8月12日CX216航班時不當取用公司資訊。國泰航空明確表示，就任何正進行的程序事宜均不會發表任何意見，又重申遵從所有營運司法管轄區監管機構的規定和指引。

於7月28日的中上環警民衝突中，共有49人被捕，45人日前被落案起訴，44人被控暴動罪，包括國泰機師廖頌賢，但法官准許他可在當值期間離港工作。國泰航空當時回應，該機師2019年7月15日起未執行任何飛行任務。另外，《環球時報》指控國泰航空CX216航班一名飛行員洩漏香港機場恢復航班起降之內部信息，「給鬧事者通風報信擾亂機場」。

中國民航局上周五（9日）向太古集團旗下國泰航空（0293）發出重大航空安全風險警示，並要求國泰禁止曾參與非法遊行、暴力衝擊的機組人員服務內地航班。國泰航空則在昨日（13日）發聲明，「堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力。」

【728集會】在西環一帶的示威者，下午起與警方對峙。警方在晚上近7時起清場，與示威者爆發衝突，中西區變成巷戰戰場。警方在是次行動中，發放催淚彈次數極為頻密，遠超過往驅散行動。是日遊行中，至今至少49人被捕。（余俊亮攝）

▼8月14日機場集會情況▼