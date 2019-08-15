【逃犯條例】友好協進會促港府亂世用重典　呂志和：親痛仇快

由港區人大代表、全國政協委員組成的友好協進會今天（15日）在多份報章刊登聲明，強烈呼籲特區政府「亂世用重典」，「依法從快、從重打擊少數暴亂分子」，又強烈呼籲香港警隊充分發揮「香港衛士」的神聖職責，挺起胸膛、堅守崗位，對一切違法行為和「暴亂分子」給予最嚴厲打擊。 嘉華國際主席呂志和今天亦登報發聲明，指遊行示威往往演變成為暴亂，指事件對香港經濟打擊沉重，令社會人心惶惶，「親者痛、仇者快」，他呼籲年輕人以免一時衝動而被利用，令家居樂業的環境被破壞，同時呼籲政府及各界釋出善意，以理智方式打開溝通對話之門。

友好協進會由人大、政協組成，唐英年（前排左二）擔任會長。（資料圖片／張浩維攝）

友好協進會促支持行政長官、特區政府

友好協進會以《香港危急》為題發聲明，指香港目前已經到了一個非常危急的時刻，修例風波已演變成一場暴亂，令他們感到非常震驚和痛心，稱不願意親眼見證、親手建設的美麗的「東方之珠」香港，從此光輝不再，淪落衰敗下去。

他們指，在這危急時刻，強烈呼籲全港市民為了香港的未來、為了我們的下一代，勇敢站出來、行動起來，發出自己的聲音，堅決向暴力和向暴亂說不，並堅持和平理性、支持特首、特區政府和警隊依法治港。

協進會又強烈呼籲特區政府「亂世用重典」，「依法從快，從重打擊少數暴亂分子，止暴制亂，恢復社會正常秩序」，又說：「對暴力行為的容忍，寬恕，就是對香港和平，理性，民主，自由核心價值的嚴重損害。」

協進會強烈呼籲香港警隊充分發揮「香港衛士」的神聖職責，挺起胸膛、堅守崗位，對一切違法行為和暴亂分子給予嚴厲打擊，切實維護香港的核心價値，維護大多數市民的根本利益，「保護香港這個我們賴以生存、休戚與共的家園，牢牢捍衛香港警隊的榮譽！我們堅決支持你們，相信絕大多數希望香港的市民也支持你們！」又指滄橫流方顯出英雄本色，警方在危急時刻是保護香港的定海神針和中流砥柱，向警隊致以最崇高的敬意。

呂志和呼籲政府及各界都能釋出善意，以理智的方式，打開溝通對話之門。（資料圖片／梁鵬威攝）

呂志和指示威變暴亂 「無奈之餘，亦不禁淚向心中流」

呂志和則以《呼籲理性對話 重建和諧香港》為題撰文，指兩個多月香港局勢混亂不斷升級，社會撕裂，外部勢力正通過多種方式擾亂香港，借此箝制中國發展，本港經濟民生受到極大衝擊，對各行各業的影響陸續浮現。他指當初政府修訂《逃犯條例》確實有迫切性，可是在修例工作過程中，政府的解說及溝通工作做得不足，令市民產生疑慮及誤解，所以惹來反響，不過他認為指出特首林鄭月娥已誠懇致歉，並明言修例工作已全面停止，一切爭端理應告一段落，而是次修例工作所引起的紛爭，亦反映了現時社會的深層次問題，政府必需正視並作出深入的研究。

他又說，遊行示威往往演變成暴亂，社會紛亂持續，扼殺了香港的安定繁榮，對香港經濟打擊日益沉重，令社會人心惶惶，對前景充滿擔憂，「我深感無奈之餘，亦不禁淚向心中流」，形容是「親者痛，仇者快」，他懇切期盼香港人珍惜得來不易的繁榮穩定，並呼籲年輕人以智慧和學識，理智分析暴力行為背後的動機和後果，頭腦要保持清醒，以免一時衝動而被利用，令安居樂業的環境被破壞，以至香港的基業凋零破碎。

他指香港警隊被譽為亞洲最優秀警隊之一，在這兩個多月來一直恪盡職守，維護社會治安，身心俱疲，希望各界能加以體諒，不能容許暴力破壞事件持續，擾亂香港治安，並要繼續支持警隊依法執行職務，讓社會秩序重回正軌。他同時呼籲政府及各界都能釋出善意，以理智的方式，打開溝通對話之門，一起守護「獅子山精神」，同心合力將香港推向另一高峰。

他建議可邀請不同界別的持份者，包括政府官員、議員、德高望重人士、中產人士、沒有能力置業人士等組成一個跨界別平台，集合各方智慧力量，探討香港現時的土地及房屋供應問題，尋找可行的緩解方案，更多人得到上車置業的機會。

鄭家純（資料圖片/羅君豪攝）

鄭家純以香港明天更好基金顧問委員會主席名義，與基金執行委員會主席陳啓宗發聯合聲明，稱帶著沈重的心情呼籲港人齊心向一切暴力說不，讓香港盡快恢復社會秩序，回歸理性。聲明指最近兩個月目睹香港以往從未出現過的亂象，感到極之不安及痛心，指香港現處於關鍵時刻，所有愛護香港的人，不論年紀，背景，階層，應要冷靜下來思考香港的前景。他們懇請各界以香港最大福社爲依歸，爲香港攜手同心、「止暴制亂」，全力支持「一國兩制」，讓政府可以改革向前，給社會重燃希望，重新出發，共建安定繁榮更美好的香港。