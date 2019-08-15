【逃犯條例】謝偉銓：監警會暫收410宗投訴　籲疑中彈少女投訴

《逃犯條例》風波引發連串警民衝突，引發本港多區發生警民衝突，其中於尖沙咀警署近彌敦道門外，有一名少女疑被警方發射的布袋彈射中受傷。監警會副主席謝偉銓今日（15日）於新城電台節目表示，呼籲有關傷者可作投訴，強調會有所跟進、處理，強調當時會有影片、圖片等佐證協助找出真相。

謝偉銓提到，因《逃犯條例》引發的連串衝突，截止昨日，監警會收到約410宗有關警方執法的投訴，當中有160宗屬於由當事人提出的「須匯報個案」。（資料圖片）

被指傷者不信任警方調查時，謝指程序上若有改善空間，相信可做得更好，但強調現時有機制可作投訴，並呼籲她提供相關資料及證據，監警會完成調查後會遞交報告，「覺得警察做得唔好，公眾係可以作出投訴，我哋會跟進，當我哋完成調查及遞交報告時，會向公眾知悉嘅。」

另外，謝提到因《逃犯條例》引發的連串衝突，截止昨日監警會收到約410宗有關警方執法的投訴，當中有160宗屬於由當事人提出的「須匯報個案」，其餘250宗是第三者提出的「須知會投訴」。他表示監警會可以在投訴警察課調查和提交報告期間提供建議，指如果市民不滿警方行動，應該投訴，才能找出真相。

此外，早於7月初，監警會已成立特別小組，檢視警方行動的指引、人手調派和使用武器情況。成立至今已收到超過2.3萬份資料，包括圖片、文字、錄像及連結，監警會正分析其中1,200份資料。他又指，警方曾表示由於部份資料作檢控用途，諮詢律政司意見後未能向監警會提供，但他仍希望警方盡可能提交資料。他強調，除非當事人有所同意，否則任何人提交的資料都不會轉交第三方，並只用作撰寫報告。