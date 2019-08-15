【紅土遊行】警方反對集會及遊行　申請人將提上訴

政府推《逃犯條例》修訂引起極大爭議，地區遊行持續不斷，有市民向警方申請本周六在紅磡及土瓜灣集會及遊行，惟遭警方發岀反對通知書。 代辦申請手續的土瓜灣南社區主任李軒朗表示，不會呼籲市民當日做任何事，認為若警方批准遊行及集會申請，遊行可和平進行，惟警方作出反對。他強調若警方進行清場導致有人受傷，需負上全責。李軒朗指稍後會提岀上訴，但信心不大。他當場將警方的反對通知書副本燒毀，以示警方打壓遊行及集會自由。

原定7月27日舉行的「光復紅土」遊行，因應7月21日元朗黑夜事件，故宣布延期至8月17日舉行。（網上圖片）

李軒朗批評，特首林鄭月娥的「冷血政權」令民怨四起，他不會呼籲市民作出或不作任何行為，但希望所有市民做任何事情、在任何時候都要顧及身邊人安全，不流血、不受傷、不被捕。

他指出根據《基本法》第27條，香港人有集會、示威自由，公民權利和政治權利國際公約亦保障有關權利，惟警方已7度拒發不反對通知書，認為警方停止踐踏人權和遊行、示威自由，形容做法猶如武嚴。他同時批評警方在過去行動使用過度武力，予以最強烈譴責。

警方表示，6月起多個公眾集會及遊行後，均出現大規模堵路等事件，令參與人士、記者及警員嚴重受傷，若周六再舉行遊行，相信同類的衝擊事件等會再發生。警方指，這次活動主題涉及旅行團擾民問題，有關活動近日在各媒體被廣泛討論，目前已收到超過1200封反對信件，反映活動有一定爭議。

警方又稱，遊行路線途經眾多與經營旅行團業務相關的店舖及食肆，極有可能吸引大量持不同意見人士聚集，造成爭拗及混亂場面，對公共安全及公共秩序構成嚴重影響，「一旦發生暴力衝突及縱火事件，會嚴重危害市民及遊客的人身及財產安全」。

代辦申請手續的土瓜灣南社區主任李軒朗表示，不會呼籲市民當日做任何事，認為若警方批准遊行及集會申請，遊行可和平進行，惟警方作出反對。（鄧穎韜攝）