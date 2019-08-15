【陳茂波派糖】政府消息人士：非為周日遊行降溫　措施針對中小企

財政司司長陳茂波今日（15日）聯同相關官員舉行記者會，公布最新的經濟情況及一系列支援企業和市民的措施，包括全免薪俸稅及利得稅，上限2萬元等。政府消息人士承認，示威者不會因此派糖措施而不上街，故此並非為了本周末民陣等多個組織舉行遊行而公布，而是因應最近經濟增長放緩，以針對中小企和穩經濟。

民陣發起8．18遊行。(民陣facebook)

政府消息人士指出，現時經濟增長放緩，故此盡快推出措施，針對中小企和穩經濟，其它民生項目應該會在《施政報告》才公布。至於是否為了周日民陣等遊行「降溫」，消息人士則予以否認，直言示威者不會因為政府「派糖」而退場。

商會對於政府「派糖」表示支持，其中中總發聲明歡迎支援措施，相信有助本港工商企業應對當前外憂內患的經濟困境、減輕企業經營成本，保障就業機會，並減輕市民生活負擔，為社會穩定和諧帶來正面作用。中總會長、全國政協常委蔡冠深指出，相關措施可為企業在資金運用提供更大彈性，並協助開拓更多不同市場發展商機。他重申，環球經濟不明朗因素和當前本港社會局勢，無疑為香港經濟、營商和投資環境帶來負面影響。社會各界應該認真思考，摒除成見，為著香港的真正福祉，讓香港社會盡快回復穩定，攜手聚焦經濟民生發展。

廠商會則表示歡迎，形容有關措施「積極有為、具前瞻性，急民所急」，展現政府有決心、有能力帶領香港走出困局。廠商會會長吳宏斌認為，今次政府迅速推出的多項措施，力度之大為近年罕見，反映政府非常有誠意和決心解決香港當前的困局，重建市民信心，希望社會各界盡快回復理性，與政府繼續同行，齊心應對未來挑戰。

工總主席葉中賢表示，衷心感謝特區政府迅速接納其建議，包括豁免多類政府收費、推動香港按揭證券公司推出產品以解業界周轉之急、進一步優化「中小企業市場推廣基金」和「BUD專項基金」等。