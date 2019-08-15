【陳茂波派糖】財爺全免薪俸稅、利得稅上限2萬　電費補貼2,000元

政府修訂《逃犯條例》引發示威浪潮，除了爆發多次警民衝突多人受傷被捕，本港消費市道以至航空交通運作亦受到衝擊。 財政司司長陳茂波今日(15日)聯同相關官員舉行記者會，公布最新的經濟情況及一系列支援企業和市民的措施，包括全免薪俸稅及利得稅，上限2萬元。 此外，當局亦會為全港住戶提供一次性的2000元電費補貼，向綜援人士「出雙糧」、邀請關愛基金為「N無人士」提供一次過生活津貼，並會向全港學生派發2,500元，但大學生未有受惠。

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經濟增長預測下調至0至1%

陳茂波於記者會上指出，近期香港發生的事，令疲弱的經濟受重創，亦有29個國家對香港發出不同的旅遊警示。他說，面對內外交困的形勢，估計今年餘下時間香港的經濟形勢仍然嚴峻，政府因而將2019年全年實質增長率預測下調至0%至1%。

針對中小企應對經營壓力，政府將豁免27類政府收費，為期12個月，措施惠及多個行業，包括海事、物流、零食、飲食、旅遊、建造以至漁農業等等。

其中，部份政府轄下的租約，包括食環署轄下的公眾街市、政府產業署出租的食肆及零售商店等等將獲50%的租金豁免，為期6個月。

陳茂波公布一系列紓困措施，包括全免薪俸稅，上限2萬元。(李澤彤攝)

陳茂波宣布，將2018/19年度內的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比，由《2019-20年度政府財政預算案》建議的75%提升至100%，每宗個案的上限維持在2萬元。143萬名納稅人或企業受惠，總共豁免18.4億稅款。

此外，紓困措施包括為每個電力住宅用戶戶口，提供一次性2,000元的電費補貼，措施將涉及56億元的開支，逾270萬個合資格住宅用戶受惠。而政府將為房委會和房協公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金，開支約14億元。

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全港學生每人派2500元

此外，政府亦會在2019/20學年，向全港幼稚園、小學、中學日校學生，每人派發2,500元津貼，逾90萬學生受惠，以減輕家長在教育支出方面的財政負擔。

而當局亦會邀請關愛基金，研究為「N無人士」(非公屋住戶及未領綜援人士)，提供一次過生活津貼。而房委會、機管局、建造業議會、科技園及數碼港，亦會制定寬免措施，具體措施將另行公布。

綜援出「雙糧」

至於領取社會保障金額人士，會額外發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。而在職家座津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排，預料逾20萬人受惠。

陳茂波稱，一系列支援企業和減輕市民生活負擔的措施未計及工程開支，預計約為191億元。連同在2019/20年度的財政預算案中公布總值429億元的一次性紓困措施，可助企業及市民應對經濟環境困難。

陳茂波聯同一眾官員公布一系列紓困措施。(李澤彤攝)

他指出，27類豁免政府收費的建議，其中19類須修訂附屬法例，政府將於2019年10月，待立法會復會後提交相關附例，進行先訂立後審議的程序。當中部份支援措施需要額外資源，政府會盡快向立法會申請撥款批准。

而政府計劃在2019年10月對《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》提出修訂建議，以落實上述進一步寬免稅務的措施，稅務局將於立法會通過有關法例後發出2018/19課稅年度的評稅通知書。

不派錢予大學生 因已有學貸

早前有聲音要求陳茂波全民派錢8000元，他認為沒有必要全民派錢。至於全港學生都獲派一次性2500元，唯獨沒有大學生，陳茂波初時未有回應，經記者追問後始稱派錢給幼稚園、小學生及中學生是為「幫助家長」，而大學生「已經有學費貸款措施。」

陳茂波又指，環球經濟環境複雜多變，例如美國總統特朗普提到會加徵中國10%的關稅，但實施時間經常有變。此外，他雖然強調今次推出的一系列措施並非因應政治事件，但卻指因應香港社會發生的事情，需要審時度勢。

過去公屋免租，電費補貼等措施曾因備受爭議而停止，陳茂波稱因應近期事件可見基層市民生活壓力增加，所以從中小企及市民的角度出發，故要提出各種紓困措施。

陳茂波：與政治無關

陳茂波稱，今次推出的措施，「與近期遇到嘅政治事件挑戰，係無關係嘅。」他強調只是針對經濟挑戰做好準備，和政治無關，而且相關措施並非一次過推出，部份要經立法會審議，他相信措施對經濟的提振作用要分階段看到，而非一次性，今次是「未雨繆謀」，「正如遇到打風，大家都要做定準備。」

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，香港經濟情況受外圍因素，正如去年中美貿易戰緊張，開徵關稅已令香港經濟出口受影響，部份措施已出台，譬如按揭融資的擔保，放寬及加碼後的申請增加111%。被問到經濟問題政府是否有責任，陳茂波稱特區政府「一定有責任」，稱他們已有深刻檢討，亦吸取教訓，往後施政會多聆聽，並和業界溝通，他希望港人一同守護香港這個家園。

冀減輕中小企、老百姓壓力

陳茂波稱經濟增長動力已經放緩，對零售、飲食及旅遊業的影響較大。他希望港人同心同力去面對經濟問題。一系列的措施，對經濟有一點提振作用，同時希望減輕中小企的負擔，減輕老百姓的壓力。他指希望港人重拾信心，恢復消費增長。

至於近期因修例引發的示威，陳茂波重申暴力不會帶領市民取得解決方法，只會為社會造成額外的傷害，而最近見到的情況亦令人痛心\，包括暴力事件增長，警察執法時使用的武力亦有所提升，希望全社會都可向暴力說不，強調暴力只會滋生更多暴力，亦會滋生仇恨，對社會無益。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱稱，不少措施需要透過修例推行，故最快通過的是透過行政實施的措施，包括租金減免。而27項惠及中小企的費用減免大多只需要更多附例，希望程序不需太久，希望立法會恢復後，盡快在10月或11月落實。

而早前於財政預算案推出的稅務寬減，當局早已提交立法會，但未能趕及在休會前審議，故會修訂該議案待立法會審議。