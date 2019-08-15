【逃犯條例】與戴耀廷同為香港焦急　邵家臻：生於亂世　別無選擇

因佔中9子案入獄的佔中運動發起人、港大法律系副教授戴耀廷（Benny），入獄約4個月後終獲保釋等候上訴。他服刑期間，本港因反對政府修訂《逃犯條例》及警方濫權，爆發示威浪潮和警民衝突。同樣因佔中案入獄，仍然在囚的社福界立法會議員邵家臻透過探視他的家人，轉述一段「給戴耀廷教授的話」。 邵家臻表示，「香港現正處於一個不見天日的時代，我肯定Benny和我一樣，每天看著新聞也會為香港情況極度焦急」；他又表示，希望戴先好好休息，不要急於一時。邵10月3日就將刑滿出獄，他自言會「會努力堅持到最後一天」，等待與戴耀廷及同在獄中社民連副主席黃浩銘重聚，又寄語「前路難行，但生於亂世的我們別無選擇，好壞一起過，相信香港人一定可捱過艱難時刻」。

邵家臻今日離開法庭時手持可口可樂暢飲，邵家臻就表示欣喜，「不要小看這330ml 的汽水，久旱逢甘露，這可能是Benny有生之年喝過最好味的一罐可樂。」（盧翊銘攝）

邵家臻家人透過其facebook專頁發表「邵家臻給戴耀廷教授的話」。

邵家臻今日離開法庭時手持可口可樂暢飲，邵家臻就表示，「欣喜Benny終於可以離開石壁監獄，等候保釋上訴；並在經歷113天牢獄之苦後，首嚐他喜愛的可口可樂。不要小看這330ml 的汽水，久旱逢甘露，這可能是Benny有生之年喝過最好味的一罐可樂」。

他又指，「監房是難捱之地」，他與同案的戴耀廷、中大社會學系退休副教授陳健民及黃浩銘「坐、行、食、睡幾方面所受的苦肯定不遑多讓」。他預期50天後，自己和黃浩銘出獄後，「除了要和Benny一起食餐好，也肯定有一大堆只有我們三個才『傾得埋』的苦水要互相傾訴」。