【逃犯條例】大埔超級城拒警入遭撐修例團體狙擊　新鴻基指誤會

政府修訂《逃犯條例》引起社會廣泛非議，其後更觸發連串示威浪潮，警方鎮壓過程中又被指濫權，引致更大激烈警民衝突。昨日（14日）盂蘭節期間，有市民在大埔警署附近燒衣抗議，後防暴警察到場驅趕，市民逃入大埔超級城商場，警員試圖闖入時，則遭商場保安員制止。 大埔超級城翌日隨即受到由黃英豪擔任召集人、立場支持修例的親政府團體「守護香港大聯盟」狙擊，大聯盟稱，商場做法「助長暴徒氣焰」，「阻差辦公」，要求管理層必須向警方道歉並改變做法。 大埔超級城則於今日（15日）晚上發聲明，澄清職員只是準備向警方了解其意向，並沒意圖阻止警方執行職務，對事件引起的誤會表示歉意，並稱「大埔超級城及新鴻基地產，支持警方維護法紀」。

新鴻基大埔超級城澄清，有關職員只是準備向警方了解其意向，並沒意圖阻止警方執行職務。（資料圖片/李智智攝）

《逃犯條例》修訂及警方被指濫權引發的警民衝突連月來未能平息。7月時，警方曾闖入仍有大量顧客停留的沙田新城市廣場，與正散去的示威者發生衝突，有關做法飽受爭議，事件更登上國際新聞版面。其後的警民衝突中，部分商場均不予警方無條件進入。

親政府的守護香港大聯盟則連番狙擊有關商場，繼8.11警民衝突後，該團體發聲明批評商場「涉嫌影響警方執行公務」。大聯盟再針對大埔超級城發出批評聲音。

大埔超級城則澄清，因應周邊的公眾活動，服務處增派人手維持秩序；而有關職員只是準備向警方了解其意向，並沒意圖阻止警方執行職務。對於事件引發誤會，服務處深表歉意。

警方進入私人範圍執法一直飽受爭議，大律師陸偉雄早前曾解釋，一般來說，警方進入私人地方執法前，必須取得法庭命令或業主同意，但若有人報警指有罪案發生，如行劫、火警等，警方就可引用其他權限，到私人範圍內執法。