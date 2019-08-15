【逃犯條例】上市公司商會﹕停止暴力　捍衛法治　冀各方真誠對話

由政府提出「逃犯條例」修訂引起的風波日益劇烈，期間亦爆發了多宗暴力事件。多個商會及公司先後發出聲明，明言反對暴力，上市公司商會亦為其中之一，指出要「停止暴力﹑捍衛法治﹑回復綱紀﹑維護經濟」。

該會指出上市企業及香港經濟及金融市場的主要參與者，對過去兩個月發生的種種武力示威感到憂心忡忡，又指出部份激進示威者肆意堵路，癱瘓交通，更甚者攻擊警署，行徑愈趨暴力，造成民心虛怯，消費意欲低迷，對從事酒店旅遊﹑飲食零售的上市企業帶來巨大壓力。

上市公司商會嚴正呼籲，激進示威者立刻停止社會上一切暴力衝擊，並堅決支持政府及行政長官依法施政，捍衛法治，支持警方嚴正執法，對違法違紀的激進示威者予以打擊。同時希望各方可以放下成見，真誠對話，盡快讓社會回復綱紀，經濟活動重拾正軌，保持香港作為金融中心的地位。

自由法治是成功金融中心元素

該會又指出有關罔顧法紀的行為令到股票陰霾湧現，市況疲弱加上外圍政經因素拖累，恒生指數自今年6月13日累計跌幅逾2,000點，股市市值蒸發接近2萬億元。投資氣氛轉弱促使大型外國企業取消來港上市計劃，由此引起的不良市場影響非常巨大。

該會引述政府在2017年統計數字，金融服務業佔本港生產總值18.9%，僱用員工達25.85萬人，加上相關之法律﹑會計等活動，金融業成為本港經濟的中流砥柱，一旦萎縮，其負面骨牌效應不容忽視。

上市公司商會又指出，激進示戕者在本周初變本加厲，堵塞機場，幾近癱瘓其運作，為本港及國際旅客帶來極大不方便，更嚴重影響本港作為自由港的聲譽，動搖香港作為國際金融中心的根基。在堵塞機場期間所發生的襲擊事件，已摧毀香港作為全球最安全城市來之不易的美譽。該會形客﹕「自由，法治，安全，穩定，向來是一個成功金融中心必不可少的元素，現時卻不幸地面臨嚴峻的挑戰。」