【政壇諸事町】李偲嫣襲議辦貼memo　區諾軒打卡：可惜緣慳一面

在親建制派民間團體中曾經名噪一時的，創立「正義聯盟」，後被「踢出黨」的李偲嫣沉寂多時，婚後近期復出。她今日（15日）到議會陣線立法會議員區諾軒的辦事處「挑機」，在落地玻璃貼上不同顏色、寫有粗口字句的「便利貼（memo紙）」，玩「粗口版連儂牆」，抗議區諾軒「無理指控警方」。 不過，區諾軒就沒有變身「憤怒藍絲」做「獅子（撕紙）王」。他反而在「粗口版連儂牆」前「打卡」留念，又在Facebook發帖文，指「偲嫣咁快就走左，緣慳一面，可惜」。帖文數小時內引來600多個like。

李偲嫣批評區諾軒發布的「仇警言論」，今日到其辦事處抗議，並貼memo。（區諾軒FB圖片）

memo滿是「性」侮辱語句

區諾軒在帖文上貼上多張圖片，其中包括他自己在「粗口牆」前舉起勝利「V字」手勢留影，及「私煙」和同伴貼粗口memo的相片。雖然是「抗議行動」，但粗口memo上沒有明顯訴求，幾乎清一色是「性器官」和「性行為」的侮辱語句。

原來，李偲嫣是要批評區諾軒發布的「仇警言論」，指區多次「無憑無據指控警方濫權」，包括早前有傳媒拍攝到，警方涉嫌瞄準少女頭部，開槍用布袋彈射傷其眼球，導致傷者視力受損事件。

區則沒有因此「強烈譴責」，反而議辦門外還貼上了另一張「歡迎李私煙光臨本辦事處」的標語。區在帖文中又指，「做咩唔留耐啲呀，我依家返咗嚟搵你呀」。

區更在帖文上標籤曾被「私煙」喚作「秀賢同學」，與「私煙」在中大開大聲公對罵的中大學生會前會長張秀賢。張亦留言，「好耐冇見佢 明明我咁愛國愛党」。