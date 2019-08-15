【政壇諸事町】赴美修讀碩士　羅冠聰：不同位置貢獻香港

香港眾志前立法會議員羅冠聰早前透露，獲耶魯大學取錄，本月前赴美國修讀1年東亞研究系碩士課程。他昨晚（14日）於facebook專頁透露，已抵達紐約，認為無數在海外的香港人在不同位置、崗位上依然可以找到貢獻香港的位置，「為整個城市的未來出一分力」。

羅冠聰昨晚（14日）於facebook專頁透露，已抵達紐約，認為無數在海外的香港人在不同位置、崗位上依然可以找到貢獻香港的位置，「為整個城市的未來出一分力」。

羅冠聰指，撰文之際已抵步紐約，準備前往耶魯大學進修，直言香港及紐約12小時的時差，令他無法第一手的緊貼香港時事脈搏，經常一覺醒來就訊息滿滿，要重頭翻看，「無數的在海外的香港人都有這樣的經歷，大家在不同位置、崗位上依然可以找到貢獻香港的位置，為整個城市的未來出一分力」。

他直言，在這動盪時代出走，除了感到惆悵，亦有一股強烈的責任感，表示過去一直參與國際連結工作，眾志亦於多年前便展開推動「香港人權及民主法案」的立法遊說。他相信在美國這一年，繼承上次與美國國務卿、國會議長會面，推動香港議題的敏感度，將會有非常多工作展開。

羅冠聰坦言離開了香港，卻依然無時無刻都記掛香港的狀況，「我想這大概是『香港人』的其中一個定義吧」，最後「願在香港的所有人平安，對抗極權，抗爭到底。我們在民主路上相遇，也定必能在脫下口罩面罩後相擁」。