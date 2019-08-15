【政壇諸事町】疑自由黨員炮轟領導層　田北俊：夠薑開名

自由黨多名榮譽主席早前去信向身兼行政會議成員的主席張宇人發公開信，「逼宮」要求張辭任行會，引致黨內分裂。有不具名的「一眾多年來熱愛自由黨的兄弟姊妹」警示，強烈不滿黨魁鍾國斌及榮譽主席田北俊要求政府撤回逃犯條例，此舉等同支持「破壞香港法治的反對派黑衣暴徒」，更稱若他們再損害自由黨，將要求各榮譽主席下台，並退黨成立支持國家及特區政府的商界政黨。 田北俊回覆《香港01》查詢時直言「由他們決定（up to them）……自由黨好自由嘅」。他在facebook專頁則要求信中聯署黨員開名，諷刺「如果唔係，好難去中聯辦領功」。

有不具名的「一眾多年來熱愛自由黨的兄弟姊妹」警示，強烈不滿黨魁鍾國斌及榮譽主席田北俊要求政府撤回逃犯條例，此舉等同支持「破壞香港法治的反對派黑衣暴徒」，更稱若他們再損害自由黨，將要求各榮譽主席下台，並退黨成立支持國家及特區政府的商界政黨。（田北俊facebook）

田北俊向《香港01》透露，日前收到一封聲稱來自「一眾多年來熱愛自由黨的兄弟姊妹」，包括自由黨區議員、中常委、中委、青年團等人的投訴信，強烈不滿鍾國斌及田北俊等人去信林鄭，要求撤回修例、成立獨立調查委員會，等同「支持一班破壞香港法治的反對派黑衣暴徒」，將會受到支持他們的建制派選民譴責；又翻舊賬批評田北俊當年反對23條，令該黨成為「建制派叛徒」，失去國家及建制派選民支持，失去政界上所有地位及影響力。信中表明，若田北俊等人「一意孤行繼續強行粗暴使用自由黨的名字」，將會即時展開懲罰行動，包括成立「反田少、反鍾國斌、反周梁淑怡、反劉健儀群組」，要求他們下台，甚至如當年經民聯退出自由黨，成立獲國家及特區政府支持的商界政黨，「正式象徵你們的老人政治時代過去了」。

田北俊在facebook帖文要求信中聯署黨員開名，「如果唔係，好難去中聯辦領功」。他又稱「如果真有其人，你會唔會係入錯黨？連最基本的政治光譜都唔識，民建聯都唔收你/你哋啦」，並加上hashtag「夠薑開名」。