【陳茂波派糖】總商會指有助紓壓解困　工總感謝財爺支援業界

因《逃犯條例》修訂和警方被指濫權而爆發的反修例風暴重挫政府管治威信，財政司司長陳茂波宣布一系列紓困措施，當中包括「撐企業」和針對一般市民的「紓民困」部份。所有措施，涉資191億元。
總商會今日（16日）發稿，表示歡迎陳茂波公布的一系列措施，支援企業應對日益嚴峻的內外經濟環境。總商會主席夏雅朗表示，許多會員都認為中美貿易爭端和本地示威活動已開始影響他們的生意，而不少靠營業額為生的小商企，因今次支援措施得以紓壓解困，讓他們鬆一口氣。
此外，工業總會也發稿，表示感謝陳茂波宣布堅定採取「撐企業、保就業」策略，即時推出多項支援業界和市民的措施。
工總主席葉中賢提到，中美貿易磨擦持續困擾工商業界，加上全球經濟下行風險加大，本地社會動盪不安；工總一直與特區政府就此密切溝通。他表示，感謝財政司司長即時推出多項支援業界和市民的措施。
工總發稿就今年新一份《施政報告》的7大範疇，包括支援中小企、推動再工業化發展、推動創新科技發展、增強競爭力與締造多元經濟、提升人力資源、增加土地和房屋供應、促進粵港澳大灣區互聯互通，提出共80項具體意見，並感謝特區政府迅速採納工總的建議。
工總主席葉中賢提到，中美貿易磨擦持續困擾工商業界，加上全球經濟下行風險加大，本地社會動盪不安；工總一直與特區政府就此密切溝通。他表示，感謝陳茂波即時推出多項支援業界和市民的措施，而工總的多項建議，喜獲特區政府接納，包括豁免多類政府收費、推動香港按揭證券公司推出產品以解業界周轉之急、進一步優化「中小企業市場推廣基金」和「BUD專項基金」等。
夏雅朗表示，誠然大企業有能力承受經濟下滑的影響，但對於不少靠營業額為生的小商企來說，政府的支援措施，無疑有助紓壓解困。他又指出，近期首當其衝的行業，如零售、旅遊、餐飲和物流業，將獲豁免27類政府收費，為期12個月，至於貿易和服務業中小企，也可利用香港按證保險有限公司旗下「中小企融資擔保計劃」新開設的信貸擔保產品，緩解資金周轉的困難。
總商會總裁袁莎妮就指，希望政府能藉此機會，與貸款機構合研可行方案，簡化流程，確保有需要的中小企能適時取得貸款。
夏雅朗表示，許多會員都認為中美貿易爭端和本地示威活動已開始影響他們的生意，而不少靠營業額為生的小商企，因今次支援措施，得以紓壓解困，讓他們鬆一口氣。（資料圖片/羅君豪攝）
夏雅朗補充，總商會會員有利用BUD專項基金及市場推廣基金探索新市場和商機；該會一直促請政府增加市場推廣基金的上限，故現時把累計資助上限倍增至80萬元，將鼓勵更多中小企開拓新市場。