【陳茂波派糖】總商會指有助紓壓解困　工總感謝財爺支援業界

因《逃犯條例》修訂和警方被指濫權而爆發的反修例風暴重挫政府管治威信，財政司司長陳茂波宣布一系列紓困措施，當中包括「撐企業」和針對一般市民的「紓民困」部份。所有措施，涉資191億元。

總商會今日（16日）發稿，表示歡迎陳茂波公布的一系列措施，支援企業應對日益嚴峻的內外經濟環境。總商會主席夏雅朗表示，許多會員都認為中美貿易爭端和本地示威活動已開始影響他們的生意，而不少靠營業額為生的小商企，因今次支援措施得以紓壓解困，讓他們鬆一口氣。

此外，工業總會也發稿，表示感謝陳茂波宣布堅定採取「撐企業、保就業」策略，即時推出多項支援業界和市民的措施。