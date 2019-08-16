【811衝突】主動提眼中槍女遭彈珠傷　高永文迴避答由誰射出

8月11日多區發生衝突，一名女示威者在尖沙咀懷疑被警方用布袋彈槍傷右眼，該眼可能完全失明。 全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文今日（16日）形容，衝突暴力升級，有示威者用金屬彈珠攻撃，一名示威者眼被彈珠射傷。記者席間隨即追問是否意味女示威者是被示威者射傷，他指「從來沒指出、我亦不知道這個受傷是由哪方面造成」。 另外，建制派「守護香港大聯盟」明日（17日）在添馬公園舉行集會，呼籲反對暴力。

在集會記者會上，全國政協常委唐英年（左）、全國人大常委譚耀宗（中）等輪流發言，其中高永文（右）形容7月21日白衣人無差別打人為「元朗衝擊」。（羅君豪攝）

集會主題為「反暴力 救香港」，明日下午5時至6時半在添馬公園舉行，大聯盟呼籲參與者不要穿黑衫和不戴口罩。

在集會記者會上，全國政協常委唐英年、全國人大常委譚耀宗等輪流發言，而會德豐（0020）主席兼常務董事吳宗權、信德集團（0242）執行董事何超蕸等以往較少出席建制派活動的人也在記者會上。

其中高永文形容7月21日白衣人無差別打人為「元朗衝擊」，又指出現在衝突的暴力由7月20日起升級。他留意到有媒體報道，有人扔腐蝕性液體、汽油彈和縱火，亦出現「金屬彈珠攻撃」，形容傷者受的傷亦變得更嚴重，舉例「一名示威者自己眼部亦都受到彈珠的傷」。

被問及是否意指示威者射彈珠射傷示威者，高永文稱無意指出受傷是由哪方面造成，此回應惹起記者多番追問，高永文回答指，警方面對示威者衝擊有需要用武力，有指引顯示他們用最低限度武力解決衝突。他表示，作為醫護人員非常心痛，又解釋「我的資訊和大家一樣都是在不同媒體得回來」，重申「從來沒指出、我亦不知道這個受傷是由哪方面造成」。

8月11日衝突中，有女示威者懷疑被布袋彈射中，右眼受傷流血。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

唐英年上周曾指不需要出動解放軍平亂，他今日同樣稱，雖然《基本法》指出可要求解放軍出動，但仍然認為毋須出動解放軍。被問及政府如何改革向前，唐英年認為應「修補撕裂、培育青年、發展經濟、改善民生」。