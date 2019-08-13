【811衝突】 少女疑被射爆眼 　林鄭：方便時願探望　籲報警

8月11日多區發生衝突，一名女示威者右眼嚴重受傷，疑被警方的布袋彈射傷，或致永久失明。 特首林鄭月娥今日（13日）出席行政會議前表示，希望她「早日康復」，隨即被記者質疑「完全失明呀？怎樣早日康復呀？」，她呼籲該女子報案，願意向她談當日的情況，在多番被追問下，她才答應「當方便時候，我是會願意探望這位少女」。

特首林鄭月娥希望眼睛中彈受傷的少女早日康復，又請她報案處理。（李澤彤攝）

811衝突中，一名穿黑衣的女子倒地，她右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。（資料圖片）

警方處理衝突的手法備受爭議，包括被揭發有警察扮演和拘捕示威者。被問及警方應否用此「下三流」方法解決社會衝突，林鄭回應指，此涉及警方執法部署，她作為行政長官，不會直接指示所有警方的部署和行動的執行，她又和應警方昨天的說法，指「喬裝各類人物」是「很特殊情況下的調查方法」，周日是要找極端核心暴力份子，葵芳港鐵站內放催淚彈亦是特殊情況，「電光火石之間既要維護法治，亦都要保障所有人安全，包括地鐵內其他市民的安全」，她形容這些警方在艱難的執法過程中做的事，「若大家不明，警務處很願意澄清」。

被問及會否譴責警方過份暴力，她強調警方是按「最低武力」處理衝突，又指警方近兩個月執法遇到困難，當中有否出現偏差可按現行機制調查，再交給監警會。