【逃犯條例】電郵動員公務員撐建制派集會　工聯會政府工會拒回應

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權，引發近月連串警民衝突。親政府的建制派團體「守護香港大聯盟」明日（17日）發起「反暴力 救香港 大集會」。 此前有支持包括成立獨立調查委員會等民間五大訴求的公務員發起集會表達訴求時，被建制派批評集會是「違反《公務員守則》，偏離政治中立的原則，影響社會對公務團隊的觀感」。不過，今次建制派發起的集會，就有人收到聲稱是工聯會屬會「政府人員協會」發出的電郵，內容正是呼籲會員支持建制派的「反暴力集會」。 《香港01》就此致電政府人員協會查詢，該會是否曾向包括公務員在內的會員，發電郵呼籲參加集會，及有關公務員如參與集會，是否違反政治中立原則。惟政府人員協會職員得知傳媒查詢有關問題後，隨即表示「我哋唔得閒」，就掛斷電話。

聲稱由政府人員協會名義發出的電郵顯示，該會呼籲會員支持「守護香港大聯盟」明日發起的「反暴力 救香港」集會，又稱「一定要站出來，向暴力說不，齊心合力救香港」，電郵又附有集會的宣傳圖片。（資料圖片）

聲稱由政府人員協會名義發出的電郵顯示，該會呼籲會員支持「守護香港大聯盟」明日發起的「反暴力 救香港」集會，又稱「一定要站出來，向暴力說不，齊心合力救香港」，電郵又附有集會的宣傳圖片。

翻查政府人員協會網頁簡介，該會成立於1986年，是工聯會屬會，同時亦是不少政府部門及公營機構的集團工會，屬下有67個工會，會員4萬多人。 政府人員協會的辦會宗旨為：愛國、團結、權益、福利、參與。該會屬會包括香港警務處第一標準薪級員工協會、香港食物環境衞生署職員會、香港懲教署懲教助理總會等。