【逃犯條例】央視搶先報道國泰高管辭職　稱其「No zuo no die」

國泰今日 (16日)有管理層人事變動。國泰下午宣布,行政總裁何杲及顧客及商務總裁盧家培辭任,其職務分別由港機行政總裁鄧健榮、及香港快運行政總裁林紹波接任。 值得注意的是,相關人事變動消息是由中央電視台下午4點51分率先披露,國泰在逾20分鐘後的5點14分才發出公告。央視不僅搶先發布了消息,此後又在微博上連續發文,稱國泰「No zuo no die(不作不死,亦即自作自受)」。

央視發微博搶先報道國泰高管辭職。(微博)

今天下午4點51分,央視在微博上發出消息稱:【快訊:#國泰航空兩高管辭職#】國泰航空董事局宣佈管理高層人事變動:已接受何杲辭任行政總裁職務,以及盧家培辭任顧客及商務總裁職務。

此後,4點59分,央視再發微博,內容為:【國泰航空主席:最近國泰航空對飛行安全和保安的承諾受到質疑】國泰航空主席史樂山:最近所發生的事件令國泰航空對飛行安全和保安的承諾受到質疑,亦讓聲譽和品牌受壓。我們認為這是合適時機任命新的管理團隊。國泰航空全力支持香港實行「基本法」賦予的「一國兩制」原則。

央視16:59發出第二條相關微博。

在之後的5點51分,央視又發出第三條微博,內容為:【「No zuo no die」 細數國泰航空「亂港之罪」】「還是善意提醒一句:不作不死。哦,聽說國泰航空有些人員聽到普通話就假裝聽不懂,那講英文好了: No zuo no die。」——這是8月11日央視新聞#主播說聯播#中,主播康輝送給國泰航空的善意提醒。如今看來,真是一語中的。

在微博附上的鏈接中,央視細數「國泰之罪」,指國泰員工參與集會,還有副機長被捕保釋後仍然可以駕駛飛機等。央視稱國泰「在暴力亂港行動中,國泰航空縱容員工、陽奉陰違。其公司員工不但直接參與暴力亂港,更在航班上宣揚個人激進的政治主張,洩露乘客資訊,暴露出極大的安全隱患。」

在17:51,央視發出關於國泰的第三條微博。

央視指國泰「殖民地精英意識深植」

央視稱,8月9日,民航局向香港國泰航空發出重大航空安全風險警示後,8月11日的國泰航空CX899航班由紐約飛往香港,繞過中國領空,飛到日本上空,備降大阪。央視引述網民稱,國泰「沒有提交機組名單,借空航班『測試民航局底線』,最終未被允許進入內地領空。」

央視稱,國泰是「英國控股,殖民地精英意識深植公司,對內地存在偏見和歧視」,並稱「這作為一種『傳統』在國泰航空延續至今。」

央視微博引起網民關注,許多網民留言批評國泰,稱其支持港獨,亦有網民稱國泰高管辭職亦無濟於事,「倒閉吧」。

網民評論:

——這種分裂國家威脅地區安全縱容犯罪嫌疑人的公司必須把它搞破產,要不每天都有可能有危險的隱患存在!

——在中國這樣大的經濟體面前。國泰還玩這種沒腦子的運動,魑魅魍魎這樣的小動作傻不傻。

——參與罷工鬧事還留著過年?

——倒閉吧,不想看到國泰的飛機!