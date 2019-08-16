【逃犯條例】李嘉誠中文造詣了得　曾開百萬年薪聘中文主任

富商李嘉誠於今日（8月16日）在本地多份報章頭版刊登廣告，而且無論是「黃台之瓜 何堪再摘」或「反暴力」版本的廣告內容雖是精簡，卻帶值得深思的意味，有網民甚至發現當中另有玄機。 其實李嘉誠已不是第一次展露出他的中文造詣，他以往更曾開出年薪過百萬元的條件招聘中文主任，成為城中一時熱話。

李嘉誠今日於全港多份報章頭版刊登廣告，就政府修訂《逃犯條例》及社會近日紛亂狀況發表意見。（資料圖片）

李嘉誠縱已從退居幕後，當上長和系的資深顧問，但今日（8月16日）卻以「一個香港市民」名義在本地多份報章的頭版刊登廣告。這些廣告分為兩個版本，一是引用武則天次子李賢《黃台瓜辭》中「黃台之瓜 何堪再摘」八字的版本，另一則是以反暴力圖樣置中，附上「最好的因可成最壞的果」、「愛中國．愛香港．愛自己」、「愛自由．愛包容．愛法治」及「以愛之義 止息怒憤」的版本。而兩個版本的廣告皆以「一個香港市民 李嘉誠」作結。

這兩則廣告刊登於今天各大本地報章的頭版，隨即惹來大眾關注，有網民甚至對第二則廣告有另一種解讀方法，認為將每個短句最後一個字抽出來，便可組成「因果由國，容港治己」及「義憤民誠」的意思。若然這個民間的推測屬實，更可見李嘉誠的文字造詣有多了得。

兩則廣告內容（按圖了解）：

前中文主任：他絕對達中學老師水準

成長於上世紀三、四十年代的一代人，中文教育程度很好，而由於李嘉誠的父親李震曾當過校長，因為出身書香世家的他能培養出出色的中文修為也是理所當然。曾於1992年起擔任他中文主任六年多的楊興安，在數年前接受《信報財經月刊》訪問時，曾表示李嘉誠很尊重文人，初次與他見面時，更讚他一句「你的中文很好，肯定很有前途」。

楊興安（右）除當過李嘉誠的中文主任外，亦曾為金庸工作。（資料圖片）

楊興安在訪問時表示，李嘉誠對他的要求是「快而準」、「錯一次也嫌多」，並形容他為一個「認真、要求高，是個讀書的商人」，而他的工作除要為他撰寫管理層的日常信函、演講辭及處理文書工作外，更要在每天早上便閱讀十四份報紙，趕於早上九時半前把與他、李氏家族及集團相關的新聞撮要交到他及所有董事。另外，遇有《施政報告》等要事時，他也要如記者上身般，將內容要點筆錄下來，盡快交到李嘉誠手中。

上一代人如曾獲讀書教育的機會，中文造詣其實很好（甚至比當代的年輕人更高），李嘉誠就是其中一個例子。（資料圖片）

曾以年薪過百萬聘人才

李嘉誠的中文造詣如此了得，要當他的中文主任當然不是易事。在2016年時，長地更刊出招聘廣告，表示會以過百萬年薪招聘中文主任，即每月薪金可超過八萬元。相關入職要求包括：「持20年或以上中文文書工作經驗」、「精通中國語文（包括古文）、歷史及文化」、「具創意及優秀書寫技巧」及「負責撰寫管理層日常信函、演辭及文書工作」。

當時有人以「筍工」來看待這個工作機會，不過要是你的老闆本就是個語文水平甚高的人，自己要是沒有一點斤兩，你還會有勇氣去應徵嗎？

李嘉誠今日主動表態，對社會有着一定意義，不過從另一角度看，能有着如他一樣講究語文的商人已不多見，如他般會高薪聘用中文主任的甚少聽聞。今日這兩則字字珠璣的廣告，也許將成未來的歷史，要再看到的機會實在不易。

(資料來源：關鍵評論網、信報財經月刋、蘋果日報)

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