【反暴力集會】吳光正稱無受中央壓力出席　斥暴力是自由的敵人

九龍倉集團首席顧問吳光正今午（17日）出席建制派的「反暴力、救香港」集會後表示，暴力是自由的敵人，強調自己反對暴力，故出席集會發聲，又指自己沒有受到中央的壓力而要出席，笑言「無人可以壓力到我」。

龍倉集團首席顧問吳光正繼早前於報章撰文支持政府後，今午冒雨現身守護香港大聯盟的反暴力集會。（李偉欣攝）

九龍倉集團首席顧問吳光正繼早前於報章撰文支持政府後，今午冒雨現身守護香港大聯盟的反暴力集會。被問到是否受到中央壓力而出席集會，吳光正稱「無人可以壓力到我」，強調「暴力是自由的敵人」，而普世觀是非暴力和反暴力，「所以我支持反暴力」。

被問到見到甚麼暴力場面，吳光正稱正如他文章中所言，見到有一名70多歲的老人在機場遭受反修例示威者欺凌，「70幾歲的人都不被人放過，我都70幾歲了，我都有感觸」。他說，在香港生活了70多年來，都沒有見到這樣的事情發生過，故現在要出來發聲，又指「暴力是很恐怖、很驚人，如果大家都沉默不出聲，只會有更多暴力出現」，故不用害怕站出來反對暴力。

除吳光正外，遠東發展主席邱達昌亦有到場，邱表示，最近見到機場運作受到影響，希望大家保持理智，和平對話，此外，地產商信置主席黃志祥、新地執行董事郭基煇等亦有出席，有出席的市民表示支持警隊執法，亦有人同意成立獨立調查委員會。