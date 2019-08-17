【反暴力集會】藝人撐場　陳欣健：如果佢要落地獄　我哋送佢一程

建制派今日（17日）發起的「反暴力集會」再次獲群星拱照，演藝界「阿B」鍾鎮濤和主唱《我的中國心》的張明敏亦有上台發言，台下亦有見到陳欣健的身影。 在港英時代做過警司的陳欣健接受訪問時表示，如果有人「格硬要強姦我哋嘅意志」，他一定抗拒到底，更揚言：「如果佢要落地獄，我哋送佢一程。」

建制派發起的「反暴力集會」獲群星拱照，演藝界「阿B」鍾鎮濤和《我的中國心》主唱張明敏上台發言，台下則見到陳欣健的身影。（余俊亮攝）

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集會開始之前，陳欣健已現身添馬公園，參加者見到他後都圍著拍照，風頭一時無兩。陳欣健接受訪問時指，擁抱任何和平示威的香港人，包括他的親人和最好的朋友，但會與「強姦」他們意志的人抗拒到底，並說：「如果有一班人格硬要強姦我哋嘅意志嘅話，我係一定會係抗拒到底，如果佢要落地獄，我哋送佢一程，ok？但係唔好：累埋我哋香港人。」

被問及意指哪些人，他稱：「所有用暴力嚟達到目的嗰啲人，包括一啲傳媒。」他再解釋：「佢哋要落地獄，我哋送佢一程，拜拜都可以掛？奈河橋之前我哋走㗎啦，ok？」

之後在集會上，鍾鎮濤和張明敏先後發言，鍾鎮濤指暴力沒用，否則學校不用取消體罰，他呼籲更多演藝人走出來，「冇國唔會家，冇家唔會有我」。