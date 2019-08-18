【逃犯條例】進入緊急狀態？梁愛詩指無需要　示威者行為接近顛覆

反對《逃犯條例》修訂爭議至今仍未平息，警民衝突無日無之，令不少人擔心駐港解放軍或因香港情況出動，甚至擔心全國人大常委會根據《基本法》第18條宣布香港進入緊急狀態。 前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩指出，現時未有需要運用第18條，雖然認為當前示威者行為接近顛覆，但未到推翻特區政府和中央政府的地步。她又指，若有人武裝起來爭取「港獨」，令香港進入接近戰爭狀態，第18條才適用。 梁愛詩又指「好多人未醒」，指部分反修例人士以為自己正參與爭取香港自由的偉大工程，強調自由並非沒有限制。

梁愛詩表示，近兩個月心情非常沉重，看著香港局面感到焦急、無奈和無能。（資料圖片）

梁愛詩指若武裝起來爭港獨 緊急狀態才適用

根據《基本法》第14條，香港政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害；根據《基本法》第18條，全國人大常委會決定宣布戰爭狀態或因香港特別行政區內發生港府不能控制的危及國家統一或安全的動亂，而決定香港進入緊急狀態，中央政府可發布命令將有關全國性法律在香港實施。

梁愛詩強調，根據《基本法》第14條，香港政府請求中央派出駐港解放軍，做法並不違反和破壞「一國兩制」，又指出港澳辦主任張曉明早前引用前國家領導人鄧小平在1984年和1987年就平亂的講法，反映國家在起草和設計《基本法》時，有考慮到出動解放軍到港平亂的情況。

梁愛詩指出，《基本法》第18條和第14條分別很大，《基本法》第18條的層次高很多，她指當香港發生不能控制的危及國家統一或安全的動亂，《基本法》第18條才會適用。她認為當前示威者行為接近顛覆，但未到推翻特區政府和中央政府的地步。

她續指，即使有很多人侮辱國旗、國徽，形容「呢啲都只係小動作」，不會影響香港的安危，直言：「但唔需要因為對付呢啲人，要全國性法律（《基本法》第18條）喺香港實施。」她指，若有人武裝起來爭取「港獨」，令香港進入接近戰爭狀態，《基本法》第18條才適用。

至於若出動第18條，駐軍在港殺人是否合法，梁愛詩僅稱：「係咪合法就唔講啦。」

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梁愛詩指很多人未醒 以為參與爭取香港自由的偉大工程

梁愛詩表示，近兩個月心情非常沉重，看著香港局面感到焦急、無奈和無能，不知自己可做甚麼。她指出修例已經永遠攔置，社會已聽到示威者的訴求，她亦知社會很多問題，包括青年上流問題、居住問題等，但她希望港人明白問題不能一下子可解決，社會回復移序才能處理這些，「動亂社會就乜都做唔到」。她希望港人醒覺，反對暴力和救香港，又指「好多人未醒」，以為參與反修例運動是爭取香港自由的偉大工程，強調自由並非沒有限制。

對於外國關注香港問題，美國國會甚至在復會後將審議《香港民主人權法案》，她指外國只看到和平、合法示威，但看不到「暴徒」的「暴行」，又指政府不反對和理非遊行、示威，但每次遊行過後都出現激進行為，警方出動催淚彈和開槍也是因暴力而起，不能只譴責警方使用暴力和武力。她認為外國駐港領事館應花多功夫向該國政治領袖解釋香港情況，又指香港人亦有責任向外國人解釋香港的實際情況。

梁愛詩被問到為何「7.21」元朗無差別襲擊事件至今仍未處理到，指揮官當晚的表現亦令人質疑，梁愛詩指出，要先處理當前暴力事件，才可檢討事件和了解事件真相，又指警隊疲於奔命，希望盡快平息暴力。