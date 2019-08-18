【逃犯條例】張建宗：社會各方須放下成見和仇恨　讓香港復元

政務司司長張建宗以「心繫民生 共渡時艱」為題，撰寫網誌指香港正面臨嚴峻經濟形勢，政府已將2019年全年實質增長率預測下調至0至1%；他指，本港正值內憂外患，外有中美貿易戰，內有歷時超過兩個月、由示威遊行演變而成的不合作運動以至暴力破壞行，損害民生，重創香港的國際形象。 他指，要解決香港當前的問題，一切暴力行為必須立即停止，社會各方都必須放下成見和仇恨情緒，確保一國兩制能繼續成功實踐，社會才有機會回歸理性，讓香港重新出發。

張建宗指，本港零售和服務業在今年5月零售總銷貨價值按年下跌1.4%，到6月更進一步下滑6.7%；旅遊業則急速逆轉，訪港旅客數目在上半年維持正增長，但自7月中開始急跌，至8月初更錄得驚人的31%負增長。不少旅遊業從業員和相關行業的打工仔，例如導遊和旅遊巴司機的生計即時受到打擊，有部分甚至自本月初開始已沒有工開，生活頓成問題。

他指，政府扶助本地中小企業，保障打工仔飯碗，實在責無旁貸，故此已於上星期四(15日)宣布一系列涉及191億元的「撐企業、保就業、解民困」措施。

逃犯條例風波未平息，至昨日（17日)教協亦舉行教育界遊行，表達意見。(資料圖片/林若勤攝)

張建宗指，本港面對內憂外患，包括中美貿易戰，以及歷時超過兩個月、由示威遊行演變而成的不合作運動以至暴力破壞行為，他指，雖然部分人士聲稱，極端行動是要為香港爭取更好的將來，但事實上，他們的所作所為不是愛惜香港的應有行為。

張指，真正愛護和關心香港發展的人，在行使表達意見的權利時，是絶不會犧牲社會的安寧，亦絶不會罔顧無辜市民的生計和生命財產，更不會破壞香港多年來苦心經營和守護的社會、經濟、民生建設。

要解決香港當前問題 一切暴力行為必須立即停止

張建宗認為，要解決香港當前的問題，一切暴力行為必須立即停止，社會各方都必須放下成見和仇恨情緒、重視香港的長遠利益，好好珍惜香港多年來努力建設的成就，確保一國兩制能繼續成功實踐，社會才有機會回歸理性，讓香港一步一步復元，重新出發。