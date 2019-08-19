【818集會】少年警訊自豪不再　成員：獨立調查還真警清白

政府修訂《逃犯條例》內容及警方處理示威者手法備受爭議，民憤仍未平息，大批市民今日（18日）響應民陣號召，到維園「流水式」集會。 雖然集會的五大訴求包括成立獨立調查委員會等，但參加集會的市民當中，還是包括一眾「少年警訊」成員。有成員表示，6月反修例示威以來，警方發射催淚彈、橡膠子彈、布袋彈等畫面歷歷在目，已很難再對警隊，及自己少年警訊身分感到自豪。參與集會的成員又指，修例始作俑者是政府，但政府卻推警察出來做擋箭牌。他們希望政府盡快成立獨立調查委員會，尋找真相，追究暴力行為，還真警察清白。

約20名「少年警訊」成員參與維園集會。(歐嘉樂攝)

警察公共關係科轄下青年團體「少年警訊」20多名成員到維園參加8.18集會。

成員阿靜（化名）表示，雖然參加的會員人數不多，但大多有5年以上參與「少年警訊」活動經驗。她又指，以往對警察印象是「保護市民，打999，警察都都立刻出來協助市民，不會落閘唔出來任由市民被黑社會打」。

她說，少年警訊的宗旨是警方和青少年一起撲滅罪行，而今次反修例運動，青少年卻被警察一個個送入牢獄，她表示，「運動中很多青少年無辜」，少年警訊成員今次以特別身分站出來，是為了表達「無法接受警方會對無辜青少年使用暴力」。她舉例，警方連13歲少女買書都被捕，又輕易起訴參與示威的青少年「暴動」，令人無法接受。

她表示，感覺現時警方已經不再是心目中保護市民的人，「真正的警察不會在社區裡面發放催淚彈，附近都是老人院，街坊關窗都不及」。

阿靜與其他成員回憶，以前在少年警訊會所，認識很多警員，一起參加活動，「當佢哋係朋友角色」，但現在，會因為自己的少年警訊身分，感到不安全。而少年警訊的夏令營也吿取消。

阿靜和其他成員直言，以往會崇拜警察，但被問及現在是否還會支持警察時，多名成員紛紛搖頭，「現在很難說出這句說話」。他們表示，不相信所有警察都是壞人，希望政府最終成立獨立調查委員會，做到「還我真警察」。

少年警訊成員稱自豪不再。(歐嘉樂攝)

對於修例的立場，受訪的少年警訊成員一致表示支持五大訴求，阿靜說，作為土生土長香港人，如果修例，日後香港發展會大受影響，政府應該徹底撤回修例，保障香港人。

她認為，警民衝突責任在於政府，「政府一直沒有回應市民訴求，落實解決這個問題，卻推警察出來做擋箭牌。」

不少受訪成員又表示，6月之後，慢慢開始更多參與反修例遊行示威，「每次看到很多無辜的人受傷，在社區發放催淚彈，很多無辜受害，不應該是這樣。」

被問及是否也吃過催淚彈的苦頭時，成員們也紛紛點頭，有成員說，只是和平地在添馬公園靜坐，還是吸入了催淚煙霧，「知道那可能是自己熟悉的人的所作所為，那種感覺更加痛。」有成員更表示，電視上看到某些警察濫用武力對付市民，「但那個面孔你發現你自己認識⋯⋯很難相信一個熟悉的朋友會對市民這樣做，我不想接受現實。」

阿靜補充，如政府不成立獨立調查委員會，警隊形象無法扭轉，至於少年警訊的未來，她就形容「唔知會唔會有未來，唔知仲有冇人參加。」