【818集會】內地紅衣男一度遭包圍　有人拍打即遭示威者制止

民陣今（18日）舉行「流水式」集會，大批市民離開維園後佔用多條主要幹道，前往中環一帶。 晚上約8時15分，部分留守在政府總部西翼附近的市民，發現一名穿紅衣的内地男子拍攝集會人士照片，未幾包圍該名男子的市民增加，數度質問他是否公安及是否支持示威者等，惟他拒絕回答。 示威者隨後一度阻止他進入港鐵站，但隨即被其他在場人士拉開。途中曾有人拍打紅衣男一下，但立即有其他示威者制止，避免肢體衝突。事件擾攘約45分鐘後，紅衣男子順利乘搭港鐵列車離開。

政府總部西翼外市民發現有名内地男子疑拍攝集會人士樣貌，隨即被大批市民包圍。（羅家晴攝）

晚上約8時15分，數名市民發現一名穿紅衣的内地男子，持手機拍攝在場集會人士的樣貌，隨後數十名市民加入包圍該紅衣男子，並多次追問他來到現場的目的但他拒絕回答。有市民又要求紅衣男子與集會五大訴求的標語紙牌拍照，該名男子隨即轉身，以背面面對群眾。包圍人士情緒高漲，多次以鐳射光及強光照射紅衣男，要求他交代是否公安，及回答在場人士疑問，又高呼「回頭是岸」。途中曾有人拍打紅衣男一下，但立即有其他示威者制止，避免肢體衝突。

紅衣男其後乘電梯離開，欲經通往海富中心的天橋離開，惟再次遭在場人士圍堵，紅衣男被逼至金鐘廊附近。期間有人企圖阻礙紅衣男進入港鐵站，隨即被其他在場人士拉開。

紅衣男其後乘電梯離開，欲經通往海富中心的天橋離開，惟再次遭在場人士圍堵，紅衣男被逼至金鐘廊附近。期間有人企圖阻礙紅衣男進入港鐵站，隨即被其他在場人士拉開。（羅家晴攝）

晚上8時50分，紅衣男隨後成功進入港鐵月台範圍，他回答傳媒追問，稱自己姓馬，是上海人，從事金融投資行業。他指自己來港旅遊，到金鐘政總一帶是希望「看看」。

被問到是否得悉示威者訴求及集會目的，他先說自己不想知道，但隨後又稱自己得悉，但現場不安全，所以不想說，希望換個地方再説。記者再問到他是否不方便表態，他直言是。對於是否支持示威者，他則沒有表態。其後再有記者問他是否支持中國政府，他指：「你看到我穿衣服的顔色嗎？」但拒認自己是公安。