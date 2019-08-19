【818集會】和理非主場　維園集會和平結束　警民避免衝突發生

上周811警方大規模拘捕示威者引起不少流血畫面，數日後機場集會有示威人士以武力制服環球時報記者。上周尾段就有不少外媒到港，密切關注在深圳灣集結的武警會否進入香港。一時間香港局勢非常緊張，令人關注周日示威發展。 星期日集會最終和平完結。昨日8.18示威者主張和平理性，即使途中有小衝突，亦有不少集會人士主動制止。晚上有人於夏慤道佔路，甚至有其他示威者主動呼籲「返屋企」。 另一方面，警方事前亦主動放風，不會主動出擊。就算於晚上十時半曾發警告要求金鐘示威者離去，最終亦未有出動清場，與上周的主動驅趕並大規模拘捕，執法風格相異。

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8.18集會，全日警民都未有爆發衝突，成為自69遊行以來少有的集會場面。昨日中午在維園一帶，大量市民聚集準備出席「流水式」集會。有頭戴面罩及防具以主張「勇武」的示威者，在集會場地舉牌「和理非到我哋陪你和平行一日」，主動配合和平示威的主張。至下午，集會人士出發後，一度有示威者向西環方向進發，令人擔心會出現衝擊場面，惟最終未有示威者於該區聚集。

集會人士夏愨道高叫 「全世界返屋企！」

至晚上8時左右，約數百名遊行人士於金鐘夏愨道聚集，途中曾有一名穿紅衣內地男子拍下在場集會人士樣貌，引起對方不滿，隨即被包圍。雖然曾有人拍打紅衣男，但立即被其他示威者制止。場面與之前機場激動包圍疑似內地公安，有很大分別。

不少參與818集會的示威者多次強調集會屬「和理非」集會，應該盡量避免衝突場面。到晚上約九時，大量網民於討論區呼籲集會人士「返屋企食飯」，甚至有集會人士於夏愨道高叫「全世界返屋企！」甚至有人出示仿傚警方的警示旗，叫其他示威者「慢慢後退」撤離，呼籲在場已穿上防具的示威人士回家。

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最終至晚上12時，在場全部示威者陸續乘港鐵離開，夏愨道恢復通車。民陣召集人岑子杰受訪時就表示，「流水式」集會要令特首林鄭月娥知道市民「可勇武，可和理非」，他又指一旦政府面對和平集會亦不回應訴求，之後出現激進的示威，責任就在政府身上。由於可見，由主辦方至集會參與者，亦有共識以和平方式進行集會。

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警方早放風：不主動出擊

另一方面，昨日亦有傳媒引述警方消息人士稱，警方雖然會部署數以千計警力針對集會，但警察不會刻意現身，會容許示威者「自由行」，只要示威者不用暴力，警方不會用武。

昨日不少集會人士亦留意到整個港島的遊行路線亦少見到警察。至晚上，曾有示威者以射蛋器，將雞蛋射到政府總部大樓，而警方亦於晚上十時半對夏愨道示威作警告，在示威者主動散去的情況下，最終亦未有出動，明顯與上周示威者一集結，就多次主動出擊的執法手段明顯有別。

蔡子強：「勇武派」和「和理非」互相尊重

中文大學行政與政治學系高級講師蔡子強表示，今次集會人數令人意外，反映中央的阻嚇行為無效。他指過去數日有大批武警在深圳高調進行集結訓練，中央派武警赴港處理反修例的示威活動的消息連日來甚囂塵上；國新辦也請來內地法學專家公開表示，當香港發生危及國家統一和安全的動亂而特區政府無法控制，全國人大常委會有權決定頒布在香港實施緊急狀態，意在向示威者發布阻嚇信息。

雖然過去兩個月香港各區發生激烈警民衝突，但「和理非」反修例支持者並無因此卻步；而集會過後市民和平散去，未有如過去一樣有個別勇武派成員轉場衝擊，反映「勇武派」和「和理非」互相尊重，「勇武派」尊重今次是「和理非」表達訴求的平台。