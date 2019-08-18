【逃犯條例】紅十字會重申不要阻礙人道救援　呼籲各方克制

政府修訂《逃犯條例》引發示威浪潮，在香港持續兩月有餘，民陣今日（18日）發起的集會再次有大批市民參加。在修例風波中，越來越多的人因為衝突而受傷，香港紅十字會呼籲各方克制，確保人道救援工作不會受阻。

香港紅十字會表示，明日（19日）是「世界人道主義日」，強調在任何情况下，各方應優先考慮受影響人士的醫療需要，所有救援人員及其車輛應受到尊重及保護，使人道救援工作不會受阻，讓任何有需要人士可獲適切的人道援助。

+ 7 + 6 + 5

香港紅十字會並表示，對於過去兩個多月的社會事件為香港所有人帶來即時和長遠的負面影響，深感憂慮；會方深切關注在各個社區發生的衝突，事件造成受傷人數持續增加，並波及沒有直接參與衝突的人士，尤其是對長者、長期病患、青少年及兒童等社群造成重大風險，亦導致人際及社會關係撕裂，損害香港社會的韌性及凝聚力。香港紅十字會呼籲各方克制，以人道立場尋求解決方法去處理當前問題，避免事件繼續對各方人士造成傷害。

香港紅十字會指，最近亦有收到不同背景的人士來電求助，表示有不同程度的情緒困擾，更有人反應較強烈、困擾時間長，影響日常生活。香港紅十字會鼓勵受困擾的市民主動尋求支援，並希望大家留意及關心身邊的人。