【逃犯條例】部份港鐵車長發起行動　周一或「靜坐不上車」、請假

早前有逾700港鐵車長及員工實名聯署，要求港鐵不要過度配合警方要求，並要求港鐵譴責對方各種影響鐵路安全的行動。有聯署發起人指，由於至今仍未得到港鐵管理層回覆，呼籲所有車長周一(19日)自發「靜坐不上車」或「請假不上班」，抗議管理層未正視訴求。 港鐵發言人指，一直有透過不同渠道與員工保持緊密溝作出適當跟進，會在有需要時靈活調配人手，致力維持列車服務，並透過不同渠道向乘客提供最新車務資訊。

來自港鐵九條鐵路線，合共逾700名港鐵職員早前以實名聯署，要求公司強烈譴責警方各種影響鐵路安全的行動，促請警方重視鐵路及車站安全。（資料圖片 / 羅國輝攝）

早前多區爆發警民衝突，警方於葵芳站及太古站內施放催淚彈惹爭議，有700多名港鐵員工其後實名聯署，要求港鐵回應三大訴求，包括譴責警方、徹底清洗車站及列車通風系統中催淚煙粒子，否則或會拒絕執行職務。

有聯署發起人指，由於港鐵管理層未有回應訴求，故決定於周一(19日)發起行動，包括呼籲車長「靜坐不上車」，即上班後不會去出列車；另亦會呼籲員工「請假不上班」，發起另類不合作運動。

早前的港鐵員工聯署指，港鐵過於配合及依賴警方，喪失自主調配車站與列車運作的權力，有政治不中立之嫌；要求港鐵確保員工及乘客安全，提供可過濾有機氣體的口罩，並徹底清潔受催淚彈影響的鐵路站。

有份聯署的前線車長表示，雖然港鐵車務總監劉天成日前向車務處職員發出內部信，指已與警方進行高級別會談，並為前線同事購入保護裝備。惟該車長認為，港鐵未有提及實際保障職員及乘客安全的措施，亦未有向警方表達前線職員對執法手段的不滿，又形容增購裝備是「治標不治本」，斥公司並非回應訴求。

8月11日，警方在葵芳站內施放催淚彈。（資料圖片／王潔恩攝）

港鐵發言人指，感謝員工在此嚴峻時刻秉持專業精神服務乘客、盡忠職守、緊守崗位。發言人又指公司一直有透過不同渠道與員工保持緊密溝通，了解他們的關注，並作出適當跟進。港鐵又指，公司管理層連日來亦特別與不同組别的同事見面，聽取意見並落實加強各項安排，強調會繼續就員工的關注及相關的工作安排與員工保持溝通，務求令同事工作安心。

港鐵指，會在有需要時靈活調配人手，致力維持列車服務，並透過不同渠道向乘客提供最新車務資訊。