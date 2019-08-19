【818集會】網上發起問卷　可蒐受訪者IP地址　方保僑籲勿亂填

網上有人透過問卷網站Surveymonkey收集昨天（19日）民陣集會的數據，其中問卷問及 「民陣818維園集會您能進入維園內、還是只能在街外遊走呢？」民陣澄清有關問卷並非由民陣發起，並呼籲市民在參與任何調查及聯署時，務必要小心個人資料。 《香港01》記者嘗試在同一網站發起問卷，發現發起人可收集受訪者的IP地址。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》查詢指出，問卷發起人或有可能把收集得來的IP地址交予任何人，包括警方，或會指控部分受訪者涉及非法集結。警方或可向法庭申請手令，要求網絡供應商提交使用者資料，包括曾在何時何地上網。他呼籲市民小心，不會胡亂填寫網上問卷和發起聯署，如有需要可向Surveymonkey檢舉有關問卷。

網上有人以問卷網站Surveymonkey收集昨天（19日）民陣集會的數據，其中問卷問及 「民陣818維園集會您能進入維園內、還是只能在街外遊走呢？」

網上流傳訊息指，「由於在民陣網頁中看到昨天818維園集因擬參與之人數太多，很多市民反映未能成功排隊進入維園內」，令民陣最後只能公布有170萬人參與，但按現場人士目測，認為實際應多於200萬人，稱鑒於為還昨天每一位熱心參與的市民一個公道，懇請參與集會者填寫問卷，問卷只有一條問題，問及「民陣818維園集會您能進入維園內、還是只能在街外遊走呢？」

民陣今天澄清，有關調查並非民陣所發起，又指不知道是由什麼團體和人士發起，呼籲市民在參與任何調查及聯署時，務必要小心保護個人資料。

《香港01》記者嘗試在同一網站發起問卷，發現可收集所有受訪者的IP地址。

方保僑表示，正常而言，IP地位址被披露無太大安全風險，不過在當前政治氣氛下，問卷發起人或有可能把回答「只能在街外遊走」的受訪者之IP地址交予警方，指控這些受訪者昨天涉及非法集結，警方屆時或可向法庭申請手令，要求網絡供應商提交使用者資料，包括曾在何時何地上網，猶如執法部門在2008年追查利用「BitTorrent」技術發布侵權電影的做法。

他呼籲市民小心，不會胡亂在網上參與和聯署，又指幸好是次問卷只有一條問題，未有收集太多個人資料。他又指可透過Surveymonkey的內部功能 (https://smforms.wufoo.com/forms/contact-surveymonkey-abuse/) ，檢舉有關問卷。

《香港01》記者嘗試在同一網站發起問卷，發現可收集所有受訪者的IP地址。

方保僑呼籲市民小心，不要胡亂在網上填寫問卷和參與聯署。（資料圖片/高仲明攝）

民陣今天澄清，有關調查並非民陣所發起，又指不知道是由什麼團體和人士發起。