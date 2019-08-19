【逃犯條例】田北辰籲政府回應民情：大禹治水　疏而不堵

逃犯條例爭議引發多場衝突，剛過去的周末終於在沒有催淚彈和流血衝突之下和平渡過。實政圓桌立法會議員田北辰在facebook刊文，表示：「大禹治水，疏而不堵，是自由以來久經考驗的管治智慧。」

田北辰文章以《沒有硝煙的週末》為題，表示剛過去的周末沒有流血衝突，只有零星堵路和破壞公物的情況，雖然不完美，但仍然感恩沒有市民或警員受傷。

冀示威者繼續「和理非」 讓政府有思考空間

他表示，雖然不完全認同示威者的所有訴求，但一直尊重市民和平表達意見的權利，又認為昨日的「和理非」表達，可以讓大家放低「暴力與否」、「誰先挑釁」這些沒完沒了的爭拗，聚焦於討論各個訴求的可能性。他希望有訴求的人繼續「和理非」，讓政府有思考的空間，讓自己有休息的空間。

希望政府認真考慮回應 而非視為壓力減退

田北辰希望政府應該好好利用這個空間，認真考慮如何回應，而不是視為壓力減退就掉以輕心。他認為，兩個月以來首個沒有硝煙的周末，是絕佳機會展開真誠對話，避免暴力事件死灰復燃。

五大訴求或難全滿足 「全不回應又是否明智？」

田北辰問道：「雖說五大訴求缺一不可未免難以滿足，但五大訴求全不回應又是否明智之舉？」他最後指出：「大禹治水，疏而不堵，是自古以來久經考驗的管治智慧。」