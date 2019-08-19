【民間記者會】網民指818集會人數反映港人意見　促政府回應

民陣於8月18日舉辦的遊行不獲警方批准，只能在維園集會，而民陣表示「流水式集會」有170萬參加，警方則指高峰期有12.8萬人。由網民自發召開的民間記者會，發言人批評政府及警方在過去兩個月內八度對遊行申請發出反對通知書，是侵犯公民權利，不會因為「白色恐怖」而放棄抗爭。 對於《環球時報》社評指，集會人數反映香港人出現「暴力退潮」的民心，民間記者會發言人則認為，集會和平理性是突顯示威者接納不同意見、從善如流的特性，相反政府仍然拒絕聆聽意見，回應民間的五大訴求。

民間記者會發言人王先生認為，《環時》的社評是製造分化。（歐嘉樂攝）

民陣聲稱「流水式集會」有170萬人參加，而集會人士離開時亦令多條港島區幹道被佔用。民間記者會今日（19日）統計過去兩月，發言人發現在「反修例」運動中警方兩個月內八度就遊行申請發出「反對通知書」，比例接近30%；遠較過去數年的0.01%為高。他們質疑，警方反對發出「不反對通知書」是企圖將遊行與非法扣上關係令市民卻步，做法如同侵犯公民權利。

港島西集會申請人鄺小姐在民間記者會上稱，早前申請「不反對通知書」時遭警方多次阻撓。（歐嘉樂攝）

警方兩個月八度反對集會遊行 斥侵犯公民權利

幾位民間記者會發言人表示，遊行、集會是公民權利之一，反望外國如英國、德國等，市民舉行集會遊行，只需事前通知警方 ，而不需警方批准。但他們強調，即使面對警方反對，他們仍然會繼續申請不反對通知書，因為這是行使公民的權利。

昨日的集會雖然人數眾多，但並未有發生大的衝突及混亂，民間記者會發言人王先生認同：「沒有警察在場挑釁便不會出現衝突的情況。」他指出，相信大部分市民都支持和平、理性、非暴力的集會，以及希望成立獨立調查委員會調查警方濫權的問題。

民間記者會統計過去兩月，警方曾八度就遊行申請發出「反對通知書」。（歐嘉樂攝）

官媒《環球時報》今日發表社評，稱香港首現「暴力退潮」，又認為這次集會的規模較過去兩次的小，反映港人反暴力的聲音在增多。王先生認為，社論的說法是一段分化手段，強調出現不同的抗爭手法只是反映示威者「be water」，多變的抗爭手法，不同意是出現「暴力退潮」。他強調，無論示威者採取什麼的抗爭方式，香港人均會齊上齊落。

他又相信，即使在深圳集結的武警來港，屆時大家會以自身安全為先，「回家睡覺。」

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堅持「五大訴求 缺一不可」

至於昨日的集會出現是「和理非」，王先生稱同時反映示威者吸納了有市民未能認同勇武衝擊或不合作運動等，相反地政府對民間的意見仍然是充耳不聞。

政府如何回應才會收貨？派糖能夠平定民心？王先生稱：「相信昨日的集會已經反映了派糖是否合適的措拖」，認為港人一直向政府表達清晰的意見，「五大訴求，缺一不可。」

民間記者會今日（19日）舉行第五次記者會，他們不滿政府及警方在過去兩個月內八度對遊行申請發出反對通知書，做法侵犯公民權利。 （歐嘉樂攝）

8月18日民陣集會：