【逃犯條例】回應將軍澳連儂襲擊案　林鄭：任何暴力都會譴責

政府推行《逃犯條例》修訂引起極大爭議，反修例運動持續不斷，民陣上周日（18日）發起「流水式集會」，大會公布有超過170萬人參與集會。翌日夜晚，一名中年男子，在將軍澳景林邨連接厚德邨的「連儂牆」，斬殺三名市民，疑兇仍未落網。 林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前見記者，她被問到事件時表示，林鄭表示，看到不斷升級的暴力，「目前大家共同目標是止暴制亂」，政府對任何暴力行為都會作出譴責，警務處會嚴肅跟進連儂牆的襲擊事件，一定會依法處理。

林鄭見記者時，有記者問到前日民陣發起的反修例集會有170萬人參加，政府是否不管有多少人集會，都不會回應訴求，是否希望市民行動升級，令香港回到暴力場面；另外，記者也問到昨晚的將軍澳連儂牆有市民遇襲。（張浩維攝）

林鄭見記者時，有記者問到前日民陣發起的反修例集會有170萬人參加，政府是否不管有多少人集會，都不會回應訴求，是否希望市民行動升級，令香港回到暴力場面；另外，記者也問到昨晚的將軍澳連儂牆有市民遇襲。

林鄭則表示，看到不斷升級的暴力，「目前大家共同目標是止暴制亂」，政府對任何暴力行為都會作出譴責，警務處會嚴肅跟進連儂牆的襲擊事件，強調「一定會依法處理」。

她又指，自己在與市民溝通方面，已展示誠意，「一定要透過對話溝通，才能縮窄分歧」；她又指，早前社會情況不穩定，該方面工作困難，但昨天看到市民集會大致和平，她很願意與不同市民溝通，找到處理方法。