羅冠聰入讀耶魯大學　收到多宗人身安全威脅　已報警

香港眾志前立法會議員羅冠聰剛到美國耶魯大學修讀碩士。他今日（20日）在Twitter發文，表示已經收到人身安全的威脅，當中包括威脅要謀殺他。

近年不少海外華人或中國留學生，在外地積極支持中國政府，但部份人的行為涉及暴力或恐嚇。最近海外多處爆發支持香港人反對逃犯條例修訂的示威，部份場合就有中國支持者出現「打對台」，最後釀成衝突。

羅冠聰在Twitter發文，表示收到多宗匿名威脅，包括要殺死他，和在耶魯大學跟蹤他。他強調不知道訊息從何處發出，但已經遇上重大麻煩。

指明在學校等：開始美國式槍殺案

從截圖所見，有英文留言指希望羅冠聰全家撞車再慢慢死去，亦有簡體字寫道：「學校等你，你躲不掉的。開始美國式槍殺案。」、「不要給我見到你，不然我真的殺了你」。

以下是羅冠聰Twitter引用的部份內容截圖↓

簡體字留言「保證打不死你這個人渣」

還有一些簡體字留言，表示：「來，過來，美國也有熱愛祖國的大陸留學生，保證不打死你這個人渣」、「我們耶魯群裡面已經開始找他了」、「號召所有在耶魯大學的中國留學生抵制他」、「在美國也會被華人的口水淹死」。

羅冠聰表示，這些威脅無法阻止他參與香港的政治活動，雖然有各種風險，但他仍然會繼續追求公義與人權。

耶魯及警方已關注人身安全

他又表示，這些發出威脅的人濫用本來在他們原本國家不享有的言論自由和網絡自由，發布恐怖主義的錯誤訊息，在文明國家是不容許的。羅冠聰表示已經通知校方及警方，兩者都擔心他的安全情況，並正密切關注。

早前網上廣傳耶魯大學中國學生學者聯合會的文件，稱要「關懷」羅冠聰。羅冠聰引述該會已經發出澄清，表示文件是偽造，他對此表示感謝。