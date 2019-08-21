【逃犯條例】擬建對話平台　 消息：林鄭本周見唐英年、大學校長

特首林鄭月娥昨日（20日）公布，將馬上展開工作去構建對話平台，以互相諒解、尊重態度，為今日的香港尋找出路，並會邀請民間提出構建對話平台的有心人聆聽意見。 消息人士透露，該批「有心人」為數10至20人，包括前政務司司長、全國政協常委唐英年、多間大學校長、以及多名政商專業界別人士，政府最快今日（21日）便會發出會面邀請。

消息人士透露，該批「有心人」為數10至20人，包括前政務司司長、全國政協常委唐英年。（資料圖片）

林鄭昨日指，馬上展開工作構建對話平台，希望大家能夠用互相諒解、尊重的態度，為今日的香港尋找出路。她希望溝通平台是開放、直接，與各個階層、不同政治立場、不同背景的人士來進行，而為了籌備對話和溝通的平台，會先接觸一些在這段時間裏，在民間提出構建對話平台的有心人，並會在這星期內邀請這些曾經提過以不同形式或不同運作的平台的有心人，希望聆聽其意見，目標是努力化解分歧和矛盾，透過對話，互相諒解，一起走出今日的困局。

消息人士透露，政府現正密鑼緊鼓籌備會面，其中提及的「有心人」，將會有10至20人，當中包括政商界、專業界別、大學校長等，其中唐英年曾表態，願意幫手舉辦對話平台、擔任主持，是其中一人。而多間大學校長亦有提及設立平台，中文大學校長段崇智建議從速成立「具建設性及認受性的對話平台」，連結政府及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士；浸會大學校長錢大康提倡成立青年對話大平台；教育大學校長、全國政協委員張仁良表示各界應合力建設公開對話平台，共商對策。

多名行政會議成員，包括林正財、葉劉淑儀及湯家驊均曾提及成立對話平台或和解委員會等，惟消息指，他們已有渠道直接向林鄭月娥進言，故今次會面不包括他們。消息透露，政府最快今日會邀約「有心人」會面，期望本周內進行，但相關會議不會公開。

唐英年透過發言人表示，昨日剛回香港，知道特首提出建議，「如果特首需要我給予意見，我非常樂意提供協助」。