【逃犯條例】逾7成被訪學生身心受影響　五步助處理情緒問題

今個暑期可以說是非常令人沉重，社會上連串衝突都令年輕人的心理蒙上陰影！今日有機構及教育界人士聯合發起「和與解校園」五大願景，希望把能貢獻的貢獻出來，去幫助社會未來的主人翁。

逾7成學生身心受影響 1成出現創傷後遺症徵狀

「和與解校園願景」於8月初透過焦點小組，與30位年齡介乎12至23歲的學生進行化名電話訪談，了解學生身體狀況及情緒需要。結果發現在暑假期間社會發生的大小事，正影響著年青人的身心健康，只有27%受訪年青人表示事件完全不影響自己！

生理方面，有受訪者會失眠、食欲減少、有嘔吐感等；有40%受訪人在不同平台觀看暴力場面資訊後感到傷心難過、無奈、無助及對香港的未來及安全感到憂慮；最嚴重的10%受訪者更出現與創傷後遺症相似癥狀，包括反覆哭泣、出現與暴力場面相關的幻聽及幻覺、發噩夢、持續性失眠、精神緊張、肌肉繃緊、不想與人接觸及感到孤單等。

畫面不斷重播 正生書院校長陳兆焯認為目前年青人在面對的是史無前例的事情，沒有地方發生過亦不知如何解決，加上科技的發達，一些會引起不安的照片、短片，是會不停在日常生活中「LOOP」，而且因為關心事件，會「唔睇唔安樂」，亦令大家的情緒受影響。年青人最希望有人聆聽，聆聽比說話來得困難，亦正正是每個人都要學懂的事。